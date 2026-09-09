El emotivo posteo de Mario Pergolini para despedir a Chiche Gelblung tras su muerte

Mario Pergolini fue otro de los famosos que decidió despedir mediante un posteo al periodista que falleció a los 82 años.

La muerte de Chiche Gelblung conmovió al mundo del espectáculo y diferentes figuras lo despidieron en las redes sociales. A los mensajes de Jorge Rial, Jonatan Viale y otros famosos se sumó el de Mario Pergolini, conductor de El Trece.

El periodista, que se encuentra con un buen presente con Otro Día Perdido, no dudó en recordar a Chiche Gelblung y conmovió a los seguidores con un escueto pero muy emotivo posteo en su cuenta de Instagram y, por supuesto, se viralizó al instante.

Allí reveló una de las frases que marcó al comunicador: "Que la verdad no te arruine una buena noticia". En la imagen aparecía Gelblung junto a flores y una vela de color blanco que representan la pureza, la paz y el deseo de un descanso eterno para el alma.

Mario Pergolini despidió a Chiche Gelblung en las redes sociales Mario Pergolini despidió a Chiche. Instagram: @mpergoliniok. Chiche Gelblung había sido internado por problemas respiratorios y, pese al cuidado de los médicos, su salud se deterioró y la noticia que nadie quería confirmar terminó llegando lamentablemente. El periodista es despedido en la sala velatoria de la AMIA ubicada en Villa Crespo y a las 15:00 horas su cuerpo será trasladado al cementerio de La Tablada para su descanso eterno.

El día que Chiche Gelblung habló sobre la muerte "Yo tengo una especie de relación muy especial con la muerte. A mí me divierte y me asusta. Me divierte ver muertos, pero por otro lado me angustia de una manera impresionante cuando son vidas que se terminan en un segundo y yo vi demasiados muertos en mi vida", comentó Chiche en una entrevista con Jorge Lanata.