Chiche Gelblung, nuevamente internado: qué se sabe sobre su estado de salud

El periodista y conductor Samuel “Chiche” Gelblung , de 82 años, volvió a ser internado este marte luego de presentar complicaciones respiratorias . El histórico referente del periodismo argentino fue trasladado durante la mañana al Sanatorio Mater Dei , donde permanece bajo atención médica.

La nueva internación genera preocupación debido a que el conductor ya había atravesado varios problemas de salud durante 2026 y había recibido atención en el mismo centro médico.

Según informaron en C5N, Chiche Gelblung fue hospitalizado a raíz de un cuadro respiratorio complejo . De acuerdo con la información difundida, el periodista suele mostrarse reticente a permanecer en reposo y continúa con sus actividades laborales cuando considera que se encuentra en condiciones de hacerlo.

“Es un duro de domar a la hora de tener que dejarlo en la casa”, señalaron en el canal al referirse a la personalidad del conductor y su dificultad para mantenerse resguardado cuando los médicos le recomiendan descanso.

En ese sentido, indicaron que Gelblung suele sentirse en condiciones de salir a trabajar , pese a las recomendaciones médicas.

Ya había sido internado durante 2026

La actual internación no es la primera que atraviesa Chiche Gelblung este año. Entre mayo y junio, el periodista también había sido atendido en el Sanatorio Mater Dei por distintos problemas de salud.

En aquella oportunidad, los médicos le habían recomendado reposo, aunque el conductor habría tenido dificultades para cumplir con esa indicación y mantenerse alejado de su actividad profesional.

Ahora, un nuevo cuadro respiratorio volvió a llevarlo al sanatorio, en un contexto marcado además por las bajas temperaturas que afectaron al país.