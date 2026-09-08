Tras la serie de Moria Casán, Susana Giménez confirmó la llegada de su biopic: cuándo se estrena

La diva aseguró que no vuelve a la pantalla chica este año, pero adelantó que su serie ya está en marcha: los detalles.

Fiel a su estilo fresco y directo, Susana Giménez habló con DDM (América TV) y no esquivó las preguntas sobre su futuro laboral. Aunque las bajas temperaturas fueron las grandes protagonistas del encuentro ("hace un frío, cuídense porque nos morimos", bromeó), la conductora se tomó unos minutos para dejar en claro cuáles son sus próximos pasos en el mundo del espectáculo.

El esperado proyecto sobre su vida Ante la consulta obligada sobre si volverá pronto en su clásico formato, Susana fue contundente respecto a sus planes a corto plazo: "Este año no vuelvo a la televisión".

Sin embargo, la primicia llegó después, cuando el cronista le preguntó por los rumores de una ficción basada en su historia. "Sí, van a hacer mi serie el año que viene", confirmó la diva, despejando así las dudas y generando expectativa sobre quién será la encargada de interpretarla.

Mientras prepara el terreno para su propia historia, Susana reveló que estuvo atenta a los últimos lanzamientos y dio su opinión sobre la serie de Moria Casán. Lejos de cualquier rivalidad, no dudó en elogiar la producción: "Me encantó, la vi muy bien", aseguró.

Por otro lado, cuando fue consultada por el conflicto mediático que involucra a Tini Stoessel y su padre, Alejandro, Susana expresó: "No puedo hablar de los demás. No me gusta esta cosa nueva de hablar de los demás, no me puedo meter en la vida de la gente porque no me gusta que se metan en la mía".