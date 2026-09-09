Emitieron un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand: cómo se encuentra

El Sanatorio Mater Dei rompió el silencio tras la internación de Mirtha Legrand y compartió un nuevo comunicado oficial sobre su estado de salud.

En medio de la preocupación por la salud de Mirtha Legrand, este miércoles el Sanatario Mater Dei, donde se encuentra internada la conductora, emitió un nuevo comunicado sobre el estado de la actriz y dio buenas noticias.

El reciente parte médico de "La Chiqui" fue dado a conocer a través de las redes del programa de Legrand (@Lamesazarg).

El Sanatorio Mater Dei emitió un nuevo comunicado sobre la salud de "La Chiqui". Foto: RS Fotos. "La Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia", comunicaron desde el hospital.

"Agradecemos a todos por el respeto y cariño que trasmiten", expresaron desde el nosocomio.