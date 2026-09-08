Más detalles de la salud de Mirtha Legrand: qué detectó la tomografía en sus pulmones

Tras analizar la tomografía al aire, los médicos llevaron tranquilidad a la audiencia y explicaron las secuelas del proceso viral.

La presentadora se encuentra de buen ánimo y acompañada por su equipo de asistencia personal. / Eltrece

La salud de Mirtha Legrand continúa en el centro de la atención mediática. En las últimas horas, la periodista Mercedes Ninci reveló en La Mañana con Moria el resultado de la tomografía realizada a la diva de 99 años en el Sanatorio Mater Dei.

El diagnóstico de Legrand a partir de la tomografía Durante la transmisión, Ninci compartió los detalles del estudio con el médico especialista Guillermo Capuya, quien analizó la información al aire para llevar calma al público. La cronista confirmó que la conductora amaneció sin fiebre y pasa sus horas en una suite de habitación común acompañada por su enfermera personal.

Al leer la conclusión del examen técnico, se detalló: "Signo de reagudización de patología inflamatoria infecciosa crónica de la vía aérea de predominio bibasal. Nódulo pulmonar".

Frente a estos términos, el Dr. Capuya explicó de manera clara la situación: "Básicamente tiene un cuadro infeccioso respiratorio. Un hematoma es una lesión benigna que lo tiene hace tiempo. Cuando hay un nódulo es importante el seguimiento con una tomografía computada".

Por su parte, Ninci agregó que los signos inflamatorios encontrados son habituales en la tercera edad y responden a "secuelas de cualquier proceso viral", aclarando que no existen motivos de alarma mayor.