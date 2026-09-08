Salud de Mirtha Legrand: qué es el hamartoma pulmonar que le detectaron en los estudios

Mirtha Legrand se encuentra en el Sanatorio Mater Dei y confirmaron que le detectaron un hamartoma pulmonar en una tomografía.

La salud de Mirtha Legrand genera intranquilidad y si bien la familia lleva tranquilidad, la preocupación está latente debido a que la diva tiene 99 años. La semana pasada no pudo grabar su programa por un resfrío y el lunes por la mañana se confirmó que fue internada en el Sanatorio Mater Dei.

"La señora Mirtha Legrand ingresó esta mañana al Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar el tratamiento médico correspondiente", expresaron en la primera parte del parte médico. Se espera que el miércoles 10 de septiembre emitan un nuevo comunicado para saber las novedades sobre el estado de la diva de El Trece.

Qué es el harmatoma que se le detectó a Mirtha Legrand en sus pulmones En medio de la incertidumbre, revelaron que la tomografría que le realizaron a La Chiqui arrojó como resultado un hamartoma pulmonar y en Mediodía Noticias (El Trece) hablaron con un profesional respecto a esta nueva novedad: "tenemos que estar tranquilos. El diagnóstico tomográfico de hamartoma es un tumor benigno. Es una acumulación de vasos sanguíneos. Esto puede ser un hallazgo o puede ser por el cuadro respiratorio que tiene de bronquitis", explicó el médico infectólogo Roberto Debbag.

Le detectaron un hamartoma a Mirtha Legrand. Captura de video / El Trece. Respecto al tratamiento, sostuvo que "es el control y nada más. La observación y el cuidado muy específico que está recibiendo. Las personas que tienen edad avanzada tienen una respuesta inmunitaria a las infecciones donde es muy difícil detectar los síntomas. La respuesta inmunitaria para que dé los síntomas inflamatorios, que puede ser la tos o fiebre, está reducido. Por lo tanto, muchas veces en sus domicilios no pueden detectar estas cuestiones tan específicas".