Nacho Viale rompió el silencio sobre la salud de Mirtha Legrand tras la sorpresiva internación: qué dijo

Después de suspender la grabación de su programa semanal, la figura televisiva quedó bajo observación preventivamente. Aquí te contamos qué dijo su nieto.

La salud de Mirtha Legrand encendió las alarmas en el ambiente artístico tras confirmarse su internación en el Sanatorio Mater Dei a raíz de un cuadro respiratorio. Luego de suspender la grabación de su habitual programa del sábado, donde su nieta Juana Viale asumió la conducción aclarando que "la abuelita está con gripe", se conocieron más detalles de su estado.

Mirtha Legrand permanece bajo observación en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio. Archivo MDZ Ante la preocupación generalizada, su nieto y productor, Nacho Viale, llevó tranquilidad sobre la evolución de la diva: "Está muy bien. Mejorando, por suerte".

Fuentes cercanas confirmaron que la hospitalización tiene carácter preventivo y se indicó luego de que el cuadro derivara en una bronquitis, con la recomendación médica de mantener reposo absoluto. A pesar de la situación, la conductora no presenta fiebre, mantiene buen ánimo y se comunica por teléfono con su entorno.

De qué se trata la bronquitis y cuáles son los riesgos La bronquitis consiste en la inflamación del revestimiento de los bronquios, conductos encargados de llevar el aire hacia los pulmones. Según especialistas médica, esta condición genera la producción de mucosidad espesa y suele presentarse tras cuadros virales o resfríos agudos.