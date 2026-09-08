Zoe Gotusso agotó su show en Buenos Aires y anunció una nueva fecha: cuándo y dónde se presentará

De esta manera, “Un día de verano” tendrá funciones los días 17 y 18 de diciembre en el Teatro Coliseo . La primera ya tiene todas sus localidades agotadas, mientras que ya están disponibles las entradas para la segunda fecha.

“Un día de verano” fue pensado como un recorrido integral por la obra de Zoe Gotusso . Uno de los ejes del repertorio será “DETALLES”, su más reciente álbum de estudio. Las canciones de ese trabajo compartirán espacio con composiciones pertenecientes a otras etapas de su carrera.

Entre los temas que forman parte de su recorrido aparecen “Ganas”, “Desnuda”, “María” y “Lara” . La propuesta no estará centrada únicamente en el repertorio. Para estos conciertos, Gotusso trabajó en una puesta especialmente diseñada junto a Luciana Acuña, responsable de la dirección artística .

El formato llega después de otra experiencia escénica desarrollada por la cantante: su ciclo “Pequeños Conciertos” , que alcanzó 18 funciones con entradas agotadas en el Teatro Margarita Xirgu.

es momentos de su carrera, mientras que la dirección artística estará a cargo de Luciana Acuña.

Cuándo toca Zoe Gotusso y cómo conseguir entradas

Zoe Gotusso se presentará el 17 y 18 de diciembre en el Teatro Coliseo de Buenos Aires con “Un día de verano”. La función del 17 de diciembre ya se encuentra agotada, mientras que la nueva fecha fue programada para el viernes 18 de diciembre.

Las entradas para la segunda presentación ya están disponibles a través de Ticketek.