Zoe Gotusso vuelve a presentarse en Buenos Aires: cuándo, dónde y cuánto salen las entradas

Después del éxito de sus conciertos íntimos, la cordobesa volverá a encontrarse con el público porteño en el Teatro Coliseo. Conocé toda la información del show de Zoe Gotusso.

Luego del éxito de su ciclo de "Pequeños conciertos", que agotó 18 funciones en el Teatro Margarita Xirgu, Zoe Gotusso anunció su regreso a los escenarios porteños con "Un Día de Verano", un espectáculo que marcará el cierre de su gira y su despedida del año.

La cita será el próximo 17 de diciembre en el Teatro Coliseo, con entradas disponibles exclusivamente a través de Ticketek.

Un recorrido por su trayectoria Según contó, "Un Día de Verano" propone un recorrido por las distintas facetas de la obra de Gotusso. El repertorio incluirá canciones de "Detalles", su más reciente álbum de estudio. Además, la artista tocará los temas que la acompañaron desde sus comienzos, como es el caso de "Ganas", "Desnuda", "María" y "Lara", canciones que fortalecieron el vínculo entre la artista y su público y que forman parte de una nueva generación del cancionero argentino.

Zoe Gotusso presenta Un día de verano. Gentileza La propuesta buscará trasladar al escenario la sensibilidad y la sutileza que caracterizan a la cantante, a través de una experiencia concebida para recorrer diferentes momentos de su trayectoria musical.

Una puesta en escena con un equipo creativo destacado Para esta nueva producción, Gotusso trabajó junto a un equipo artístico integrado por Luciana Acuña, a cargo de la dirección artística; Mariana Tirantte, responsable de la escenografía; y Tuchi Galán, en la dirección creativa.