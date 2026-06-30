La escalofriante señal de Ernestina Pais que recibió Ana Acosta tras su muerte: "Me quedé helada"

La conmoción por la muerte de la periodista Ernestina Pais sigue generando repercusiones en el ambiente artístico y entre quienes compartieron con ella distintos momentos de su vida profesional y personal. En ese contexto de duelo, la actriz Ana Acosta decidió abrir su intimidad y relatar una experiencia que, según afirmó, vivió horas después de su sepelio.

Conmovida por la pérdida, Acosta recordó el vínculo que las unía y destacó la personalidad de Pais, a quien definió como una mujer luminosa, con una energía particular y una enorme entrega en todo lo que hacía.

Sus palabras estuvieron atravesadas por la emoción y el impacto aún reciente de la noticia, que sigue resonando en su entorno más cercano.

En ese repaso cargado de recuerdos, la actriz se detuvo especialmente en la figura de Ernestina Pais, a quien describió como una persona “con la mejor sonrisa del ambiente artístico” y una compañera generosa en cada proyecto compartido. Según expresó, su forma de vincularse dejaba una marca difícil de olvidar en quienes la conocían de cerca.

Más allá del dolor, Acosta también compartió el momento más impactante de su relato. Contó que, al regresar a su casa luego del último adiós, mientras mantenía conversaciones por chat con amigas del colegio y relataba lo vivido durante la despedida, ocurrió un hecho que le resultó inexplicable: una computadora que estaba apagada desde hacía varios días se encendió de manera repentina.

Ese episodio, según su interpretación, no fue una simple casualidad. Para la actriz, se trató de una posible “señal” vinculada a la presencia simbólica de su amiga. “Me quedé helada, vi que se prendió la computadora y desde el miércoles que estaba apagada, eso me relajó, me dio felicidad. Ahí dije ‘bueno, Ernestina estás bien’”, contó.

La actriz explicó: “Sabemos que se comunican por teléfonos, computadoras, antes se sentían presencias”.

Sin afirmar que todos deberían creer en esa interpretación, Ana aclaró: “El que quiera creer que crea. Suelen manifestarse, con mi mamá me pasó y ahora pasó con ella”.

Cabe recordar que Ernestina Pais murió a los 54 años el viernes pasado tras un trágico accidente ocurrido en la localidad de Martínez, partido de San Isidro. La periodista circulaba con su vehículo cuando fue embestida por una formación del Tren de la Costa, provocando su muerte instantánea.