Quién es Benicio Guyot, el hijo que Ernestina Pais protegió de la exposición pública

La muerte de Ernestina Pais volvió a poner el foco en Benicio Guyot, su único hijo . De perfil bajo y alejado de los medios, el joven fue una figura central en la vida de la periodista, quien siempre intentó protegerlo de la exposición pública.

La muerte de la conductora, ocurrida el viernes 26 de junio tras un accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro , generó conmoción en el mundo del espectáculo. En medio del dolor por su partida, muchas miradas se dirigieron hacia Benicio, quien durante años permaneció al margen de la exposición mediática.

Ernestina procuró preservar la intimidad de su hijo desde que era chico. Si bien evitaba hablar demasiado sobre él en público y compartía muy pocas imágenes familiares, en el último tiempo había contado un dato que emocionó a todos.

Aunque Ernestina Pais tuvo una vida pública intensa, su rol como madre estuvo atravesado por una decisión constante: cuidar la privacidad de Benicio. Sus redes sociales privadas y su escasa presencia en los medios reflejan ese perfil reservado que la periodista acompañó durante años.

En distintas entrevistas, Ernestina dejó claro que la maternidad había sido un punto de inflexión en su vida. Habló de su hijo con orgullo, pero siempre mantuvo un equilibrio entre compartir algún recuerdo familiar y evitar que su historia personal quedara expuesta.

Ese cuidado también se sostuvo en momentos difíciles. Incluso cuando Benicio quedó involuntariamente mencionado en noticias vinculadas a su salud, Ernestina mantuvo su postura de resguardar los detalles de su vida íntima.

El impacto de la pandemia en la relación familiar

En 2020, durante la pandemia de coronavirus, Ernestina Pais habló públicamente sobre cómo atravesaba el aislamiento junto a Benicio, que en ese momento tenía 17 años.

Una de las imágenes que se viralizó en los últimos días tras el fallecimiento de la conductora.

La conductora contó que su hijo había dejado de asistir a las clases virtuales y compartió una reflexión sobre la angustia de los adolescentes frente al futuro. “Siempre cuando hablo con él, me dice si el mundo se va a terminar. Ellos crecieron en un mundo que tiene una fecha de caducidad. Que yo no entiendo, pero que él vive”, expresó entonces.

El duro episodio de Benicio Guyot con Ernestina Pais

En 2023, Benicio había sido noticia cuando tenía 19 años. En ese momento, sufrió un duro momento de salud mental. Cuando estaba en su casa, hubo un episodio en el que Ernestina terminó con "lesiones leves, moretones en los brazos y algunas mordeduras". Sin embargo, ella se negó a iniciar acciones contra su hijo y lo bancó en esa etapa.

El rol de Benicio en el momento más difícil de Ernestina Pais

Meses antes de su muerte, Ernestina Pais decidió hablar sobre su recuperación de la adicción al alcohol. En una entrevista con El Ejército de la Mañana, relató que el consumo estaba ligado a un dolor profundo que arrastraba desde la infancia.

“Bebía llorando, lo único que quería era desaparecer”, dijo al explicar cómo atravesaba ese período. También contó que el verdadero cambio comenzó cuando aceptó recibir ayuda e internarse en un centro especializado. En ese proceso, Benicio ocupó un lugar central en sus emociones. Ernestina confesó que una de las pocas veces en las que sintió vergüenza fue al pensar en lo que podía significar para su hijo verla internada.

“La única vez que sentí que podía tener algo de vergüenza era por mi hijo, porque tener una mamá internada me parecía que era un montón”, expresó.

Sin embargo, la periodista también transformó esa experiencia en una enseñanza para él. Según contó, gracias al acompañamiento terapéutico pudo comprender que su recuperación podía dejarle a Benicio un mensaje distinto: “yo le pude enseñar que del piso se sale”.