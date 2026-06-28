El hijo de Ernestina Pais rompió el silencio tras su muerte y se despidió con un fuerte mensaje: "Tu impacto"

El viernes por la noche falleció Ernestina Pais . La reconocida presentadora, que supo dejar una marca imborrable en la televisión y la radio argentina liderando ciclos emblemáticos, generó una profunda conmoción tras su partida. Mientras las redes se llenaban de mensajes de colegas, la palabra más esperada y dolorosa llegó desde su círculo más íntimo: la de su hijo, Benicio Guyot.

A través de un sentido escrito, el joven de 22 años decidió despedir a su madre públicamente con palabras que reflejan la intimidad de su vínculo. En su carta, Benicio destacó el afecto incondicional que recibía a diario, asegurando que guardará siempre cerca sus "te amo pegajosos y constantes" .

El texto también hizo hincapié en la personalidad de Ernestina , tanto en su faceta pública como privada. "Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste, algo que muchos mueren sin sentir y vos lo hacías con toda plenitud" , aseguró. En esa misma línea, remarcó: "Eras muy clara con tus ideales, deseos y goles. Tus rebeldías tenían propósito porque siempre luchaste por hacer que todo lo que toques o alcances, mejore".

En un pasaje de gran honestidad y emoción, el joven reconoció el profundo lazo que los unía más allá de las diferencias: "Estabas llena de alegría. Yo era tu todo y aunque me costaba admitírtelo y quizá nunca lo hice, vos el mío también".

Consciente del peso de la figura de su madre en los medios, Benicio reflexionó sobre el difícil proceso de duelo que le toca afrontar al verla constantemente en las pantallas, aunque rescató el cariño del público:

"Tu ida no es como una común. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar esta pérdida va a ser difícil. Pero trae algo bueno. Porque mucha gente te admiraba y amaba lo que representabas. La cantidad de mensajes que me llegaron me sorprendieron. Me habla gente que no conozco, que no sé quién es, solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir les quedaron. Que tu impacto, fue real".

Ernestina Pais tenía 54 años. IG @benicioguyot

Para finalizar su homenaje, eligió recordar a Ernestina desde sus rasgos más cotidianos y luminosos, detallando cómo la mantendrá viva en su memoria: "Con esa sonrisa de cachete a cachete que podía iluminar hasta la habitación más oscura, te voy a recordar. Con esa carcajada que se escuchaba desde la otra punta de la casa, te voy a recordar. Con esas ansias de verme bien a pesar de todos mis errores, te voy a recordar. Con esa niña que vivía en tu interior, te voy a recordar".

El sentido homenaje concluyó con una frase tan breve como contundente: "Sos, fuiste y serás eterna. Te amo mamá".