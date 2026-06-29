Qué es de la vida de Federica Pais: sus proyectos, la distancia con Ernestina y su hijo condenado

Hace mucho tiempo que Federica Pais no estaba en el radar mediático. Si bien hace un par de meses había anunciado su nuevo trabajo en televisión, la muerte de su hermana Ernestina volvió a poner la lupa sobre ella .

Lo que se dice es que ambas habrían estado distanciadas. Es que Ernestina Pais sostuvo su perfil alto, mientras que Federica se alejó de los medios por un tiempo.

En ese sentido, Federica había dicho en 2013: "Somos el agua y el aceite. Ernestina adora exponerse, son estilos y naturalezas. Yo soy más casera". Al respecto, aclaró que no tenían una relación de "amigas": "Chocamos mucho. Sí es verdad que discutimos, discutimos todo el tiempo".

Sin embargo, recordó con cariño cuando trabajaron juntas, y agregó: "Yo en algunas cosas la tengo que defender porque es mi hermana, pero yo elijo cerrar la boca porque alguna de las dos puede salir perjudicada o yo puedo salir perjudicada".

En mayo, Federica Pais anunció su vuelta a la televisión de la mano de "1111 Argentina", un programa en Argentina/12 cuyo nombre hace referencia a San José 1111, la dirección en la que Cristina Kirchner cumple su prisión domiciliaria. El mismo está al aire de lunes a viernes desde mayo.

El hijo de Federica Pais que estuvo condenado por robo

En la historia de Federica hubo un momento delicado. En 2019, su hijo Dante Casermeiro estuvo detenido por cometer asaltos en moto junto a un amigo y cómplice. A fines de ese año, recibieron una condena.

En el caso del sobrino de Ernestina, recibió tres años de prisión en suspenso. En aquel entonces, la mamá del joven habló en el programa radial que conducía y dijo quebrada en llanto: "Hay cosas que no se están haciendo como corresponde por la barbaridad mediática que se desató a partir de esto. Yo solo pido piedad. Hay cosas que han trascendido y no son".

A su vez, reconoció que Dante tenía problemas de salud mental antes de protagonizar estos delitos, y el entorno familiar reveló que él tenía un consumo problemático de estupefacientes.