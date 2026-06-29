Polémica: Mauro Szeta y Tomás Rebord rompieron el silencio tras los despidos masivos en Blender y fueron tajantes

El ecosistema del streaming sumó un capítulo tenso esta semana, teniendo a Blender como protagonista. La semana pasada, el canal expuso una crisis interna profunda, en donde las autoridades del medio decidieron desvincular a gran parte de su personal técnico y de producción de un día para el otro, desatando la indignación de los conductores, quienes tuvieron que salir a dar la cara en un clima de angustia.

El hecho se dio a conocer por medio de Fiorella Sargenti, quien interrumpió su programa en vivo Último Aviso para contar la situación. "No podemos seguir haciendo el programa así, hay guardias esperándonos afuera. Supongo que no nos verán mañana, pero no podemos porque si tocan a uno nos tocan a todos, así es como funciona la solidaridad" , expresó antes de que la transmisión se cortara.

Mauro Szeta regresó con su programa Qué Día! y fue el primero en tomar la palabra para dejar en claro su postura: "Es un día triste, me solidarizo con cada uno de mis compañeros despedidos de acá de Blender. No estoy de acuerdo tampoco en las formas que se aplicaron". El periodista agregó que iban a hacer el programa "con dolor" porque no había "nada que festejar", pidiendo expresamente que la empresa reincorpore a los trabajadores.

Por su parte, Luli Iacono , visiblemente afectada, relató lo difícil que fue transitar estos días: "Es recontra difícil el momento para todos mis compañeros desde el jueves que fueron despedidos y nos enteramos todos al aire lo que estaba pasando" . La conductora, que forma parte del proyecto desde hace tres años, destacó que los desvinculados son "excelentes profesionales" y remarcó la falta de tacto en la decisión: "Perdieron su puesto de laburo de una manera que no estuvo a la altura para lo que son".

En la misma mesa, T omás Quintín aportó su visión tras asegurar que sabe lo que significa "quedarte sin trabajo de un momento a otro" , confesó lo complejo que resulta su rol en estas condiciones: "Mi laburo es de gracioso y me es difícil ponerme a hacer chistes. Calculo que la tristeza la iré transformando, pero parte de esa transformación también va a ser que ellos puedan volver a laburar".

El irónico descargo de Rebord

Una de las fotos que compartió Rebord. IG @tomasrebord

En un descargo estructurado en varias historias, Tomás Rebord contó que la empresa lo intimó: "BLENDER me notificó judicialmente para que me apersonara a hacer el programa antes conocido como 'Hay Algo Ahí' el día de hoy". Sin embargo, el conductor redobló la apuesta y se presentó en las instalaciones con resguardo legal: "Fuimos ayer, con una escribana, y constatamos que no había ni cámaras, ni sonido, ni personal para poder salir al aire, como consta en la CD que les mandé". Y remató exponiendo a la productora: "Son los problemas que suelen aparecer cuando despedís a todo el personal de un día para el otro (básicamente no podés hacer el programa)".

Lejos de quedarse callado, Rebord optó por usar la ironía como escudo. Aclaró que, a pesar de estar en un "periodo ultra-secreto-vacacional", no tenía "NINGÚN PROBLEMA" en salir al aire de manera remota a las 21 horas, presentándolo como un "gesto de buena fe por el difícil momento que atraviesan como medio".

Para cerrar, deslizó una sutil chicana sobre las obvias fallas técnicas que sufrió el canal al quedarse sin sus operadores: "Espero que me contacte el personal técnico y productores asignados a tal fin. Ojalá para entonces puedan resolver los problemas de sonido que está teniendo Mauro Szeta". Con mucha acidez, adelantó que en su horario haría un especial sobre "la provincia de Misiones, su esquema productivo y sistema de financiamiento", cerrando con un provocador "¡Les va a encantar!".