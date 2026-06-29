Mario Pergolini recibirá a un querido conductor como invitado para levantar el rating: quién es
Mario Pergolini comienza la semana en Otro Día Perdido con el objetivo puesto en poder establecer un positivo número de audiencia.
Mario Pergolini empieza nuevamente la semana en esta segunda temporada de Otro Día Perdido. La figura de El Trece buscará levantar el rating y para lograr este objetivo tendrá a un conocido conductor como invitado.
En las redes sociales del programa anunciaron finalmente el conductor que lo visitará a Mario en el inicio de la semana. En los últimos días comenzó un nuevo proyecto en el streaming Olga y las risas en El Trece están aseguradas.
El invitado estelar que Mario Pergolini recibirá en su living
Se trata nada más y nada menos que de Leo Montero, un comunicador de extensa trayectoria que tuvo diferentes éxitos como el ciclo "AM" junto a Verónica Lozano. La dupla se volvió a juntar y son protagonistas del canal de stream.
Por otro lado, es posible que Mario Pergolini haga mención a Ernestina Pais, quien falleció el día viernes luego de que su auto fue impactado por el Tren de la Costa. El conductor se mostró afligido en la mañana del lunes durante su ciclo radial en Vorterix.