Mario Pergolini lanzó una dura acusación contra Fabián Cubero en Otro Día Perdido

Mario Pergolini sorprendió a su invitado con una fuerte acusación luego de una declaración que hizo en pleno programa de El Trece.

Mario Pergolini recibió el martes por la noche la visita de Fabián Cubero, exfutbolista y pareja de Micaela Viciconte. El periodista y conductor de El Trece dialogó de todo con la figura y en un momento lanzó una dura acusación.

Todo comenzó cuando Fabián Cubero comenzó a decir que en todo lo que tiene que jugar, él tiene que ganar: "Dentro de la cancha es un juego y en los juegos, no puedo jugar a nada para divertirme. A cualquier cosa que juego tengo que ganar".

"Yo juego al UNO con mis nenas y guardo las cartas. La otra vez estaba jugando al truco y me guardé el cinco de copas en la manga para esperar el siete de copas", expresó Cubero y generó la inmediata reacción de Pergolini.

Mario Pergolini acusó a Fabián Cubero en Otro Día Perdido "Eso no es ser competitivo, eso es ser tramposo", sentenció el conductor de El Trece. Por otro lado, Cubero dejó en claro que no le importa la edad y que "un día estaba jugando al metegol con un amigo con el nene de 8 años y el nene se fue llorando".