Mica Viciconte reveló el disfraz hot que usó para Fabián Cubero en la intimidad: "Tenés que jugar..."

La panelista confesó en vivo el insólito disfraz que usó para sorprender al exfutbolista y por qué terminó en desastre.

Mica Viciconte rompió el silencio en el streaming de Telefe y, sin pelos en la lengua, se despachó con una confesión que puso en la mira su vida bajo las sábanas con Fabián Cubero. La guardavidas, siempre frontal, no solo reveló que tiene un arsenal de accesorios eróticos, sino que relató un desopilante escándalo doméstico que terminó de la peor manera.

Un disfraz de dudosa calidad para sorprender a Cubero Frente a la mirada atenta de Anna Del Boca, Mica se animó a contar que en su casa existe un sector prohibido: un cajón gigante repleto de vestuarios para jugar en pareja. Sin embargo, no todo es glamour. “Tengo un cajón gigante, desde uno que parezco un matambre hasta lo que quieras”, lanzó entre risas.

Mica Viciconte habló de los rumores de crisis con Fabián Cubero. La influencer rompió el silencio y contó cómo está hoy su relación. Fabián "Poroto" Cubero, el destinatario de la sorpresa erótica que terminó en risas y decepción. Archivo La rubia recordó una noche en la que, tras una copa de vino, decidió cumplirle una fantasía a Poroto vistiéndose de porrista. Pero el resultado fue un bombazo de inseguridad: “Este de porrista era medio baratón. Me sentía un choripán, te lo juro. Me hice dos colitas y con un chupetín en la mano”.

Fabián Cubero y Mica Viciconte pasaron unos divertidos días en Entre Río, en compañía de sus hijos. Foto: Internet El recuerdo de una de las parejas más consolidadas de la farándula argentina en un evento social. Archivo La escena parecía de película, pero terminó en comedia. Mientras Cubero la esperaba expectante en el sillón, Viciconte luchaba contra la vergüenza en el baño. A pesar de lucir el top y la pollera tableada, el sentimiento de ridiculez pudo más.