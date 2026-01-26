¿Provocación directa para Nicole Neumann? las publicaciones de Mica Viciconte con las hijas de Fabián Cubero

Un video de baile en el Caribe dejó en evidencia cómo es el presente de esta familia ensamblada durante sus días de descanso frente al mar.

La pareja del futbolista hizo una serie de posteos junto a las hijas de la modelo.

Mica Viciconte y Fabián Cubero se instalaron en las exclusivas playas de República Dominicana para disfrutar de un receso veraniego junto a su hijo Luca Cubero y las jóvenes Allegra Cubero y Sienna Cubero, las hijas que el futbolista tiene en común con Nicole Neumann. Tras un año marcado por las tensiones mediáticas relacionadas con los tiempos de crianza, el grupo logró concretar este viaje al Caribe, donde el clima tropical y el relax se convirtieron en los protagonistas absolutos de sus jornadas de descanso.

La complicidad de Mica Viciconte con Allegra y Sienna Mica Viciconte y Fabián Cubero: días de relax y baile viral en las playas de República Dominicana Mica Viciconte y Fabián Cubero: días de relax y baile viral en las playas de República Dominicana. Video: Instagram Mica Viciconte La armonía familiar quedó registrada en un video que rápidamente captó la atención de los usuarios en Instagram. En el clip, se observa a la panelista coordinando una coreografía del tema "La Villa", de Ryan Castro, junto a las hijas de su pareja, reflejando una relación cercana y distendida. La publicación se llenó de interacciones positivas que celebraban el vínculo.

f768x1-224285_224412_5050 Las hijas de Nicole Neumann se muestran muy integradas a la rutina de Mica Viciconte. Foto: Instagram Mica Viciconte A pesar del clima festivo, el posteo no estuvo exento de debate entre los internautas, quienes recordaron las antiguas restricciones legales que impedían la exposición de las menores. Algunos mensajes leídos en la red social sugirieron que estas muestras de afecto público podrían incomodar a Neumann: “Hermosísimas las HIJAS DE NICOLE”, disparó una usuaria, remarcando la eterna disputa que sobrevuela a este clan mediático.

El presente de Fabián Cubero y su familia en el Caribe f768x1-224288_224415_5050 El grupo familiar aprovecha el sol caribeño tras un año de alta exposición mediática. Foto: Instagram @micaviciconte Más allá de las interpretaciones externas, el exfutbolista y la ganadora de MasterChef se muestran enfocados en fortalecer el lazo de los hermanos con el pequeño Luca. Este viaje representa un cierre de etapa necesario tras los conflictos del año anterior, cuando un desencuentro logístico con Nicole Neumann impidió que las niñas se unieran a su padre en la fecha prevista, generando un fuerte ruido en la prensa de espectáculos.