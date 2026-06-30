Salió a la luz una foto inédita de Ernestina Pais y la desgarradora reacción de su hijo conmovió a todos

Luego de la ceremonia en Palermo y el traslado de sus restos, el círculo más íntimo de Ernestina Pais recurrió a las redes para homenajear su rol de madre.

El último adiós a Ernestina Pais congregó a numerosas figuras del periodismo y del espectáculo local en Palermo. / Instagram @ernepais

El último adiós a Ernestina Pais, fallecida trágicamente el pasado viernes en un siniestro vial con el Tren de la Costa en San Isidro, unió a familiares, colegas y amigos en una jornada de profunda sensibilidad. Tras una ceremonia íntima en una casa velatoria de Palermo, sus restos fueron trasladados este domingo al Panteón de Actores del cementerio de la Chacarita.

Los restos de la recordada conductora de televisión descansan en el Panteón de Actores del cementerio de la Chacarita. Foto: captura de video / Bondi Live. En medio del dolor colectivo, un gesto en el entorno digital conmovió a los seguidores de la conductora. Alejandro Guyot, fotógrafo, exmarido de la periodista y padre de su hijo Benicio, decidió recordarla a través de una significativa y desconocida imagen de su pasado.

La dolorosa foto que recuerda a Ernestina Pais en su mejor rol: el de madre La postal rescatada del archivo familiar muestra a Ernestina disfrutando de una jornada al aire libre junto a Benicio cuando este era apenas un niño, sosteniendo una caña de bambú en plena naturaleza. "Ernestina y Benicio", escribió el fotógrafo para acompañar el homenaje.

Alejandro Guyot eligió homenajear a la madre de su hijo rescatando una tierna postal de los años de infancia. Instagram @fotoguyot La publicación generó una inmediata reacción afectiva por parte de los seres queridos de la actriz. El propio Benicio se sumó al posteo con una sentida palabra dirigida a su madre: "Ma", manifestó el joven, acompañando su mensaje con el emoji de un corazón.