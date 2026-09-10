Buenas noticias sobre Mirtha Legrand: está "10 puntos" y crece la expectativa por su salida del sanatorio

Fuentes médicas confirmaron la positiva evolución de la conductora en el sanatorio del barrio de Palermo.

Mirtha Legrand transita lo que serían sus últimas horas de internación en el Sanatorio Mater Dei del barrio bonaerense de Palermo. Tras cumplir con los estudios de rutina y el descanso indicado, las noticias sobre su evolución clínica son altamente alentadoras.

Según informaron en el ciclo La Mañana con Moria, la periodista Mercedes Ninci mantuvo un contacto directo con profesionales de la institución para conocer la situación exacta de la conductora.

Qué pasará con Mirtha Legrand En ese intercambio, la cronista consultó sobre los plazos previstos para el regreso de la diva a su domicilio y la respuesta del equipo médico fue contundente respecto a la salud de la diva.

"Le pregunté a un importantísimo médico de la institución cómo está Mirtha, y me dice: 'Mirtha acá en Mater Dei está como en su casa, se va a ir cuando esté 10 puntos'. Le pregunté cómo está ahora y me respondió: 'Está 10 puntos'", detalló la periodista durante la transmisión.

Con el diagnóstico favorable, los cronistas de distintos medios ya montaron la guardia en las inmediaciones del sanatorio a la espera de la firma del alta médica definitiva.