¡Era cierto! Ángel de Brito expuso la relación de Gimena Accardi que rompió su amistad con Cande Vetrano

El conductor de televisión sorprendió al aire al ratificar un rumor que afectó el vínculo entre varias figuras del ambiente y donde Gimena Accardi fue protagonista.

Ángel de Brito dio detalles del vínculo que se mantuvo reservado durante meses. / Captura América TV

A más de un año de la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, una sorpresiva revelación televisiva volvió a poner el foco en los verdaderos motivos que desgastaron la relación.

Durante la emisión de LAM, Ángel de Brito rompió el silencio y dio por confirmadas las versiones que circulaban en los pasillos sobre un vínculo cercano entre la actriz y Andrés Gil.

Cómo se destapó el romance entre Accardi y Andrés Gil El tema resurgió a partir de la ausencia de Accardi en la despedida de soltera de Lali Espósito en Brasil, evento organizado por Cande Vetrano y Mery del Cerro. La falta de la artista en el grupo llamó la atención de todos.

En el piso del programa, Pepe Ochoa opinaba sobre el distanciamiento de la actriz respecto a sus amigas históricas cuando el conductor intervino para despejar cualquier tipo de duda sobre el asunto.

"El vínculo existió", afirmó De Brito al referirse a la historia entre Accardi y Gil. Sorprendido por la contundencia de la frase, Ochoa agregó: "Sos la persona que lo está diciendo. Y sí, es un vínculo que existió y duró un tiempo prudencial".