Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: qué dice el parte médico

Desde el Sanatorio Mater Dei compartieron detalles sobre la salud de Mirtha Legrand tras su internación a los 99 años.

Mirtha Legrand fue internada en las últimas horas luego de problemas de salud que la afectaron y que no le permitieron grabar su programa. En medio de todo esto, desde el sanatorio Mater Dei compartieron el primer parte médico sobre la salud de la conductora de El Trece.

"La señora Mirtha Legrand ingresó esta mañana al Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar el tratamiento médico correspondiente", expresaron en la primera parte del comunicado.

Revelan el parte médico de Mirtha Legrand tras su internación El parte médico de Mirtha Legrand. Captura de video / América TV. Luego, agregaron: "Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha. De no mediar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei".