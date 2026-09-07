Mirtha Legrand fue internada tras un problema de salud y hay preocupación: qué le pasó

Analía Franchín contó la información en el programa de Georgina Barbarossa y causó preocupación en los televidentes.

El lunes por la mañana comenzó con una noticia que causó preocupación en el mundo del espectáculo y que tiene que ver con Mirtha Legrand. La diva de El Trece luego de ausentarse a la grabación de su programa el viernes, fue internada en un sanatorio de Buenos Aires.

"Está internada la señora Mirtha Legrand. La realidad es que el viernes pasado no pudo realizar su programa, en principio se habló de una bronquitis y que su médico de cabecera le aconsejó un reposo preventivo ", comenzó diciendo Analía Franchín, panelista de Telefe, sobre la salud de la conductora de El Trece.

Mirtha Legrand fue internada tras un problema de salud Mirtha Legrand fue internada y Analía Franchín contó los detalles. Captura de video / Telefe. "La realidad es que en este momento está internada. También hablan de un tema preventivo", sostuvo Franchín en cuanto a la hospitalización de la leyenda de la televisión. Además aseguró que "está con un estado gripal fuerte y temas respiratorios. Lo importante es que esté internada y monitoreada".

"Sabemos que Diosito va a iluminar las manos de los médicos que la cuidan ahí", comentó Georgina Barbarossa tras la información. Juana Viale la reemplazó el día sábado en su programa y allí comentó que se encontraba descansando en la casa y tomando medicamentos para poder recuperarse de este problema de salud.