Juana Viale reveló detalles sobre la salud de Mirtha Legrand tras la preocupación: cómo se encuentra

Juana Viale reemplazó a su abuela el sábado 5 de agosto debido a un problema de salud que presentó la diva de El Trece.

La semana pasada confirmaron que Mirtha Legrand no iba a estar al frente del programa que se emitió el sábado 5 de agosto debido a un problema de salud. En su lugar estuvo presente Juana Viale, quien contó cómo se encuentra la leyenda de la televisión.

Por recomendación estricta de su médico de cabecera, "La Chiqui" debió hacer reposo absoluto en su casa hasta recuperarse al cien por ciento. El rumor empezó a correr fuerte a través de los móviles de televisión que hacían guardia en la puerta del estudio, aguardando la llegada de los invitados del día.

En el inicio del programa, Juana Viale comentó: "¡Hola, cómo están! Buen sábado para todos. Acá estoy poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe", comenzó diciendo respecto al problema de salud que afectó a la conductora de El Trece.

Juana Viale dio detalles de la salud de Mirtha Legrand Además, agregó: "Le mandamos un besito enorme que se está recuperando con sus ungüentos naturales. Le mandamos un beso muy grande". Mirtha Legrand ya estuvo ausente por varias semanas por gripe.