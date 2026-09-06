Revelan el viaje romántico que hizo La Joaqui con Tiago PZK tras separarse de Luck Ra: "Estuvieron en..."

Yanina Latorre contó todos los detalles del nuevo romance de La Joaqui luego de la separación con el artista cordobés y sorprendió a todos.

En las últimas horas y luego de un posteo de Luck Ra, salió a la luz que La Joaqui se encuentra saliendo con Tiago PZK. El artista confirmó en el comunicado que ella se encontraba saliendo con un "examigo" de él y, por supuesto, que las miradas se dirigieron al mencionado cantante.

Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé. Fue la mujer más importante que tuve en mi vida. Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo", escribió Luck Ra.

Yanina Latorre, luego de este enorme escándalo, sacó a la luz el viaje que realizó La Joaqui semanas antes de que todo esto estalle: "La Joaqui y Tiago PZK estaban dejando muchas señales. Pochi contó que los vieron con las hijas de ella en Ecoparque".

Sale a la luz el viaje que La Joaqui realizó con Tiago PZK tras su separación con Luck Ra Yanina Latorre contó detalles de la relación de La Joaqui y Tiago PZK. Instagram: @yanilatorre. "Hace unas semanas estuvieron los dos solos en Rancho Contento (Cañuelas) todo un fin de semana. Encerraditos, no asomaron ni las narices... Bomba y bomba", contó la conductora de canal América sobre el primer viaje romántico que hicieron.

"No hicieron contenido juntos, él nada y ella sí, pero sola hablando del lugar", contó Latorre en su cuenta de Instagram. Posteriormente, compartió una publicación que Tiago había publicado y luego decidió eliminarla.