El video de Luck Ra que se volvió viral tras el fuerte cruce con La Joaqui: "Yo pensé..."

La paz se terminó entre la expareja y se cruzaron fuertemente con durísimos comunicados en sus redes sociales. En medio de esto, el artista compartió un video.

En medio del escándalo de Tini Stoessel, una nueva polémica surgió y tiene como protagonistas a Luck Ra y a La Joaqui. La cantante expresó en un programa de streaming que aparentemente su ex la habría engañado y esto provocó la rápida reacción del cordobés con un comunicado.

Allí desmintió los dichos de La Joaqui y además reveló que ella se encuentra en pareja con un examigo de él: "Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande. Yo jamás la engañé. Fue la mujer más importante que tuve en mi vida. Yo respeto su presente y me duele mucho que me sigan vinculando con esta historia. Ya que está saliendo con un exgran amigo hace un tiempo".

Ese "examigo" es nada más y nada menos que Tiago PZK, conocido artista con el que se la vio en los últimos días. En medio de todo esto, se volvió viral un video del cantante cordobés en TikTok donde justamente puso de fondo una canción de su colega.

"Recordando temazos", expresó Luck Ra junto a un video. En el famoso clip suena de fondo "Fue Culpa Tuya", la colaboración que hizo junto a Tiago PZK, quien se está conociendo con Joaquina.

El video viral de Luck Ra tras el cruce con La Joaqui y su nuevo romance con un artista "De la muerte y los cuernos nadie se salvó, yo pensé que sí, pero mi día llegó. Me enamoré y qué mal me salió, todo lo que hice de nada valió", es una de las partes que Luck Ra eligió para compartir en su video.