La Joaqui le respondió a Luck Ra tras el posteo y estalló la guerra entre la expareja: "Traición"
aLa Joaqui volvió a apuntar contra Luck Ra luego de que el artista afirmó que está saliendo con un "ex gran amigo" de él y sigue el escándalo.
De manera inesperada, un nuevo escándalo se generó en el mundo de la farándula y tiene como protagonistas a La Joaqui y a Luck Ra, quienes se separaron hace dos meses. Si bien ella expresó que todo había terminado bien, parece que no fue así y la cantante se despachó con un durísimo comunicado en redes.
Todo comenzó cuando Luck Ra compartió un posteo en su cuenta de Instagram tras las declaraciones que su ex hizo en Luzu sobre todas sus exparejas la habían engañado: "Mi amor y respeto por Joaqui siempre fue verdadero y grande, nunca la engañé. Fue la mujer más importante de mi vida, respeto su presente y me duele mucho que me siga vinculando con esta historia, ya que está saliendo con un ex gran amigo hace un tiempo".
Al ver esta publicación, la artista estalló de furia y compartió un extenso comunicado donde deja en claro que hay muchas cosas que no contó luego de la separación y lo que lo harían quedar muy mal: "Nuestra relación terminó hace dos meses por decisión tuya y de una manera que fue mucho más fría e irrespetuosa de lo que alguna vez elegí contar. Preservé cosas que podrían haberte dejado mal parado".
La Joaqui apuntó contra Luck Ra y confirmó que hay cosas que eligió no decir
"No por miedo ni porque te debiera silencio, sino por cariño, por códigos y por respeto a lo que alguna vez fuimos. Por eso me duele qu hoy confundas mi amabilidad con un lugar del que podés abusar", sentenció La Joaqui en sus redes sociales.
Respecto a la relación con Tiago PZK, ella fue contundente: "Me parece profundamente injusto que, para acomodar esta historia a tu favor, reduzcas a una persona a 'un ex gran amigo' tuyo. Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos de chicos y sabés que existe entre nosotros una historia propia".
"Reducir toda esa historia a 'mi ex gran amigo' no es contar la verdad, es elegir cuidadosamente qué parte de la verdad contar para sugerir una traición. Si vamos a hablar de valores y de códigos, quizás antes te convendría hacer memoria", sentenció La Joaqui.
Ya en el final comentó: "Que yo haya hecho mi duelo más rápido de lo que esperabas no te convierte en víctima de mi presente. Haber formado parte de mi pasado tampoco te convierte en dueño de mi intimidad. Yo sigo eligiendo no contar muchas cosas por respeto".