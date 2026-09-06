La inesperada revelación del Turco Naim sobre su separación de Emilia Attias que sorprendió a todos

El Turco Naim habló sobre la separación con la actriz y sorprendió a las figuras que se encontraban presentes en PH, Podemos Hablar.

El Turco Naim y Emilia Attias le pusieron punto final a su historia de amor en el año 2024, luego de 20 años de relación. En medio de todo esto, el humorista fue invitado a PH, Podemos Hablar, y allí no dudó en dar detalles de cómo afrontó la separación con su expareja.

"Hace casi tres años ya (de la separación de Emilia Attias). Yo venía de seis años y con Emilia pasé a 18 años, son como 25 en pareja", comenzó diciendo el Turco sobre el fin de la relación con Emilia Attias. Luego sostuvo que "Es dura la separación".

"Imaginate: yo no sabía ni vestirme. Hasta la ropa que me ponía le preguntaba a ella, demasiado dependiente. es dura la separación, te quedás solo, sobre todo los domingos pero después aprendés", comentó Naim sobre cómo fue volverse a acostumbrar a la soltería y a no compartir momentos con una de las personas más importantes de su vida como lo fue la actriz y madre de su hija.

El relato del Turco Naim sobre la separación con Emilia Attias En otra parte de la charla, comentó que "es lindo el matrimonio, pero también te despersonalizas un poco. Los pro y los contra". Estas declaraciones vinieron luego de una entrevista que brindó Emilia Attias con Nacho Elizalde.