En medio de la preocupación, Pampito reveló lo que le ocurrió a Mirtha Legrand

En Puro Show, el periodista brindó detalles sobre el estado de salud de la conductora, luego de que se conociera que fue internada.

La salud de Mirtha Legrand volvió a generar preocupación este lunes luego de que trascendiera que la conductora había ingresado al Sanatorio Mater Dei. La noticia rápidamente despertó inquietud entre sus seguidores, especialmente después de que el último fin de semana no estuviera al frente de su programa y fuera reemplazada por su nieta, Juana Viale.

En medio de la repercusión, Pampito brindó información de último momento en Puro Show sobre el estado de salud de la conductora y explicó qué motivó su ingreso al centro médico. "Hay información de último momento sobre la salud de Mirtha Legrand", anunció el periodista.

Esto fue lo que dijo Pampito en Puro Show sobre Mirtha Legrand "Vieron que Mirtha el fin de semana no estuvo presente en su programa, estuvo Juana. Por una especie de resfrío Mirtha se quedó en su casa haciendo reposo. Y ahora está todo el mundo escribiendo ahí que Mirtha estaba internada en el Mater Dei", explicó el comunicador al contextualizar la situación.

Sin embargo, el periodista aclaró que el ingreso de la conductora al sanatorio no estaría relacionado con un cuadro de gravedad. "La información oficial quie tenemos es que Mirtha, no se si la palabra es internada, no es que por una cuestión de gravedad se internó, sino que ella siempre va al Mater Dei a hacerse los chequeos y todo para quedarse tranquila de que está perfecta. Entonces se está haciendo chequeos", aseguró Pampito.