Mirtha Legrand: 5 datos curiosos sobre la vida de la diva argentina
Mirtha Legrand tiene 99 años y una trayectoria única. Estos son algunos datos curiosos de su vida, desde sus comienzos en el cine hasta la televisión.
Mirtha Legrand es una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina. A lo largo de una extensa carrera, la conductora y actriz se convirtió en una presencia habitual de la pantalla chica. Hoy, a los 99 años, continúa siendo una de las personalidades más emblemáticas del espectáculo nacional.
Rosa María Juana Martínez Suárez nació el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañás, Santa Fe. Su carrera comenzó desde muy joven. A los 14 años debutó en el cine con la película “Los martes, orquídeas”, dirigida por Francisco Mugica. Con el tiempo, llegó a participar en casi 30 películas durante la época de oro del cine argentino.
5 datos curiosos de Mirtha Legrand
- Tuvo una hermana gemela que también fue actriz: Silvia Legrand, conocida artísticamente como “Goldy” también desarrolló una carrera en el cine argentino y murió en 2020. Además, Mirtha es hermana de José Antonio Martínez Suárez, fallecido en 2019, quien fue un reconocido director de cine y guionista.
- Nació antes del primer Mundial y del descubrimiento de Plutón: Mirtha nació en 1927. Eso significa que llegó al mundo tres años antes del primer Mundial de fútbol, que se disputó en 1930, y antes de que Plutón fuera descubierto.
- Cuando apareció Mickey Mouse, Mirtha ya tenía un año: Walt Disney creó a Mickey Mouse en 1928. Para entonces, Mirtha Legrand ya había cumplido su primer año de vida.
- Conoció a 37 presidentes argentinos: Mirtha tuvo contacto con 37 de los 50 presidentes del país desde Bernardino Rivadavia. Es uno de los datos que mejor refleja la extensión de su trayectoria.
- Usó todas las monedas que circularon en Argentina: durante su vida, "La Chiqui" Legrand llegó a utilizar todas las monedas que circularon en la historia argentina.