Irreconocible: así lucía Mirtha Legrand de niña junto a sus hermanos

Nacida en Villa Cañás en 1927, Mirtha Legrand creció en una familia pequeña. Tuvo como hermanos a Silvia y José Antonio.

Mirtha Legrand nació el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañás, provincia de Santa Fe. Su nombre completo es Rosa María Juana Martínez Suárez. No llegó sola al mundo, lo hizo con su hermana gemela Silvia, más conocida como Goldy. Su otro hermano es el destacado cineasta y director José Antonio Martínez Suárez. Ambos ya partieron de este plano.

Sus padres, José Martínez, bibliotecario, y Rosa Suárez, maestra de escuela. Eran españoles y, al separarse en 1934, Rosa se mudó a Rosario con sus tres hijos, donde las hermanas tomaron clases de canto y baile. En 1936 se mudaron al barrio de La Paternal en Buenos Aires.

Así lucía Mirtha Legrand de niña junto a sus hermanos mirtha legrand La Chiqui arrancó su carrera en el carnaval de 1939. Allí, participó en un concurso organizado por el programa Diario de Cine de Radio Belgrano . Saltó a la fama a finales de la década de 1930 y principios de la de 1940, durante la época dorada de la industria cinematográfica argentina.

Su nombre artístico llegó de la mano de su agente Roberto Cerebello cuando tenía 14 años. Debutó en el cine con la película Educando a Niní, que también contó con la participación de Niní Marshall y su hermana, Goldy.