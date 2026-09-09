El último posteo de Chiche Gelblung que se viralizó luego de su fallecimiento

El estado de salud de Chiche Gelblung había desmejorado el martes por la tarde y tras su muerte salió a la luz su última publicación.

El mundo del periodismo y de la televisión se encuentra de luto luego de que se confirmó la noticia de la muerte de Chiche Gelblung a sus 82 años. El periodista se encontraba internado en el Sanatorio Los Arcos de Buenos Aires por problemas respiratorios.

De hecho, el conductor se encontraba recibiendo oxigenoterapia para combatir este problema de salud que lo había llevado a la internación de urgencia. Si bien Chiche fue un luchador, no pudo salir de esta última internación y la peor noticia se terminó confirmando.

En medio del duelo, se viralizó el último posteo que Chiche Gelblung compartió en su cuenta de Instagram en el año 2025. En el mismo, reproducía un emotivo texto de Facundo Pedrini, director de noticias de Crónica, quien relataba una conversación sobre la experiencia del periodista con la diálisis.

El último posteo de Chiche Gelblung El último posteo de Chiche Gelblung. Instagram: @chiche_oficial. "Entro de 30 años, salgo de 90 me dijo Chiche, cuando me contó que 3 veces por semana se hace diálisis. Una máquina le cambia toda la sangre del cuerpo", escribió Pedrini en el inicio del corto pero contundente texto.