El día que internaron a Chiche Gelblung y Javier Milei lo visitó: cómo fue su relación antes de la muerte del periodista

En medio de la conmoción por la muerte de Chiche Gelblung, comenzó a recordarse la relación que tuvo con el presidente durante los últimos años.

El mundo de la televisión y los medios se encuentran de luto. Este miércoles se conoció la noticia sobre la muerte de Samuel "Chiche" Gelblung, uno de los mayores referentes del periodismo argentino, quien falleció a sus 82 años por una afección respiratoria en el sanatorio Mater Dei.

En medio de la conmoción, comenzó a recordarse la vez que internaron al conductor de radio y televisión en noviembre de 2023. En ese caso, la hospitalización de Chiche se debía a una insuficiencia renal, y, mientras estuvo en reposo, recibió la visita de una de las figuras más relevantes de la política argentina.

Así fue la visita de Milei cuando internaron a Chiche Se trataba de Javier Milei, quien había sido electo presidente semanas atrás, aunque aún no había asumido el cargo. Para aquel entonces, la relación entre ambos era bastante cercana.

“Como sé del afecto mutuo que existe entre Chiche y Javier, se me ocurrió llamarlo a Milei para informarle que estaba internado. Él se comunicó con Cristina, la esposa de Gelblung, y se generó el encuentro entre ambos. Estuvieron charlando a solas, Chiche estaba alegre con la imprevista visita”, contó en aquel momento la abogada del periodista, Valeria Carreras, en diálogo con Teleshow.

No obstante, unos meses después de aquella visita, se desató una pelea que deshizo la relación. De acuerdo contó Gelblung en varias oportunidades, a Milei no le gustó la última entrevista que le hizo el periodista. En la nota, el presidente no supo contestar cuánto cobraba un jubilado y cuánto salía un litro de leche.