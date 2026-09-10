El llanto desconsolado de Mariana Nannis por la muerte de Chiche Gelblung: "Mira que yo no lloro"

Tras el fallecimiento de Chiche Gelblung el 9 de septiembre, una de las figuras que sorprendió al mostrar su costado más vulnerable fue Mariana Nannis. A un día de la partida del conductor, la mediática se comunicó a través del teléfono con Desayuno Americano (América TV) y no pudo contener la emoción al recordarlo.

Allí, la mamá de los Caniggia dejó de lado su habitual modo de ser y confesó el profundo impacto que le generó la noticia. "Yo lo quise mucho a Chiche y lo llevo en mi corazón, siempre lo voy a llevar. Siempre", comenzó relatando con la voz quebrada.

Mariana Nannis y su reacción tras la muerte de Gelblung Al ser consultada sobre si había podido comunicarse con Cristina, la esposa del histórico periodista, la mediática fue tajante respecto a su necesidad de transitar el duelo en la intimidad: "No, no hablé con nadie. Pero yo lo quise mucho".

A la hora de definir qué lugar ocupaba Gelblung en su vida y en el medio, Mariana le dedicó sentidas palabras que destacaron la calidez humana y profesional del conductor, alguien que supo entrevistarla en reiteradas oportunidades a lo largo de los años: "Para mí fue un ser de luz, una persona muy inteligente, una persona que se llevaba bien con todo el mundo, que trataba de sacar lo mejor de la persona que tenía delante para hacer una entrevista. Y no toda la gente hace eso".

Nannis reconoció estar atravesando horas de mucho dolor. "Yo lo valoro mucho a Chiche y no me importa en el plano que esté. Siempre lo voy a querer, siempre lo voy a llevar en mi corazón", sentenció, para luego revelar un detalle íntimo sobre cómo vivió las últimas horas: "Estuve toda la noche llorando por Chiche y voy a seguir llorando, porque cada vez que me acuerdo se me llenan los ojos de lágrimas y no lo puedo contener".