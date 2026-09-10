Jorge Rial fue lapidario tras la muerte de Chiche Gelblung y habló de su realidad económica: "No romanticemos"

El conductor se refirió al fallecimiento del histórico periodista y lanzó una fuerte reflexión respecto a la situación financiera que atravesaba el comunicador.

La triste noticia de la muerte de Chiche Gelblung durante la jornada de este miércoles generó profunda conmoción. Sin embargo, mientras gran parte del medio elegía recordarlo destacando su incansable vocación, Jorge Rial decidió exponer la cruda realidad detrás de sus últimos días en actividad.

Durante su ciclo de Carnaval Stream, el conductor hizo un descargo contundente y apuntó contra la realidad del conductor en sus últimos días: "Yo reivindico a Chiche con todo, con lo bueno y con lo malo. Lo que hoy hablaba con los chicos, recién estaban todos parados ahí, yo les decía: no romanticemos, porque se romantiza en estas horas, Chiche se murió laburando. Y la verdad que no es una buena muerte esa".

El fuerte descargo de Rial sobre Gelblung Rial desarmó el relato del trabajo por pura pasión para poner sobre la mesa la situación financiera del histórico periodista. "¿Y saben por qué se murió laburando? Porque necesitaba la guita. Porque lo romantizan y parece que Chiche estaba hecho y que iba a laburar porque lo necesitaba como una cosa que voy a hacer, ¿no? Tendría que haber estado disfrutando de la vida y tenía que salir de la clínica e ir corriendo al estudio porque vivía al día", sentenció.

En la misma línea, el ex Intrusos aprovechó para cuestionar la cultura del exceso de trabajo que se promueve y aplaude habitualmente en los medios de comunicación.