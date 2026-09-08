Jorge Rial confesó lo peor que le hizo Marcelo Tinelli en uno de sus momentos más duros: "Traición"

Jorge Rial realizó una entrevista con el programa de Yanina Latorre y no dudó en contar la verdad detrás del conflicto con el conductor.

Marcelo Tinelli estuvo en boca de todos luego del especial que realizó en Luzu TV junto a Nicolás Occhiato y despertó las reacciones de diferentes figuras del mundo de la televisión. Entre ellos estuvo Jorge Rial, quien lo liquidó lanzando un irónico posteo en su cuenta de X (antes Twitter).

"Si me ven hacer algo así, sacrifiquenmé", fue la frase que utilizó el conductor. El martes Yanina Latorre compartió la entrevista que le realizaron en Sálvese Quien Pueda y allí no dudó en destrozar a Marcelo Tinelli y confesar lo peor que le hizo mientras él se encontraba atravesando un duro momento.

"Nunca fue amigo mío; los amigos no traicionan a los amigos y Marcelo tiene un gen de traición muy grande, lo sabe todo el ambiente. En este mismo canal (América TV) después de que yo tuve un infarto, llevaron a mi hija a hablar barbaridades, una chica que tiene problemas y, sin embargo, no dudaron en exponerla y en pincharla", comentó Jorge Rial.

Jorge Rial expuso a Marcelo Tinelli y estalló la polémica Luego, agregó que Marcelo Tinelli era gerente de programación del canal y sostuvo que "estaba chocando el canal y su programa para todos lados. No tuvo la delicadeza para llamarme... Decía una cosa y decía: "Maténlo a Rial'".

"Un día convocó a todos en la redacción de América, entró Karina Mazzocco y dijo: "Denle un aplauso porque hizo unos programas maravillosos' y mandó a brindar por la explotación de mi hija. Yo nunca me metí con los problemas de sus hijas, cuando tuvo un problema, yo lo cubrí... Lo que pasa es que Marcelo es uno de los tipos que más aprietan para que no hablen de él", sentenció Jorge Rial.