Jorge Rial rompió el silencio tras la muerte de Chiche Gelblung: "Un cabrón muy..."

Jorge Rial se sumó a las condolencias por la partida de Chiche Gelblung y sorprendió a todos con el mensaje que publicó.

En medio de la conmoción por la muerte de Chiche Gelblung, sus colegas y distintas figuras del mundo del periodismo y el espectáculo se volcaron a las redes sociales para despedir al histórico periodista. Con mensajes cargados de emoción, muchos de ellos recordaron su trayectoria, su particular estilo y el legado que dejó en los medios argentinos.

Jorge Rial fue uno de los periodistas que despidió públicamente a Gelblung tras conocerse su muerte, a través de su cuenta de X.

El periodista dejó una huella imborrable en los medios argentinos. Foto: captura de video / TN. "Se fue un verdadero maestro del periodismo. Fuimos compañeros en radio y también competimos en televisión", contó Rial.

"Un animal de este oficio. Creativo, audaz e imparable. La leyenda dice que es el autor de la frase 'Que la verdad no te tape una noticia'. No sé si es cierto, pero podría ser de él perfectamente", aseguró el comunicador.