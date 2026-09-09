Dolor por la partida de Chiche Gelblung: de qué murió el reconocido periodista

Chiche Gelblung atravesó diferentes problemas de salud en los últimos meses y en la mañana del miércoles se confirmó la peor noticia.

Chiche Gelblung falleció a los 82 años marcando así el triste final de su extensa trayectoria y vida. El periodista se encontraba internado en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires y su muerte se comunicó a primera hora del miércoles 9 de septiembre.

Federico Flowers, periodista de espectáculos, reveló que habló con el entorno de Gelblung y anticipó el tratamiento que los médicos decidieron implementar para combatir su problema de salud: "Está con oxigenoterapia", había comentado el martes el comunicador.

Chiche presentó problemas respiratorios y, si bien la causa de muerte no está confirmada, esto fue lo que inició su desmejoramiento. De hecho, el periodista Ignacio Rodríguez comentó en sus redes que el martes por la tarde su cuadro había empeorado y por eso el hermetismo era total.

Los problemas de salud que presentó Chiche Gelblung en los últimos meses En los últimos meses, el periodista había experimentado diversos problemas de salud. En junio, fue internado por una trombosis en uno de sus tobillos. La trombosis venosa profunda se produce por la formación de un coágulo de sangre (trombo) en venas profundas, usualmente en las piernas, según Mayo Clinic.

Chiche Gelblung murió a los 82 años. Foto: captura de video / Net TV. En el mismo se especificó que las personas que pueden desarrollar una trombosis venosa profunda son las que padecen ciertas enfermedades que afectan la forma en que coagula la sangre y la trombosis venosa profunda puede ser grave porque los coágulos sanguíneos que se producen en las venas pueden soltarse.