Marina Calabró destapó lo que nadie se animaba a decir sobre Marcelo Tinelli

Marina Calabró habló de su experiencia con Marcelo Tinelli y se metió de lleno en la pelea que mantiene con Jorge Rial . La periodista recordó los diferentes cruces que tuvo con el conductor a lo largo de su carrera y aseguró que, en más de una oportunidad, habría intervenido para evitar que determinada información sobre él saliera al aire.

En una entrevista con Puro Show, Calabró repasó su vínculo profesional con Tinelli y fue contundente al describir sus diferencias. "Yo tuve muchas idas y vueltas con él. Más vueltas que idas, en realidad, porque es un pesado, se enoja y como tiene línea directa con los jefes, llama", expresó la politóloga.

"En mi experiencia profesional de casi 30 años, es el tipo que más frenó sus temas de todo el medio", afirmó la comunicadora. "El que más intentó y logró bajar los temas que le resultaban urticantes, te diría que fue el que más material me hizo desaprovechar", añadió Calabró al respecto.

La periodista aclaró que entiende que una persona pueda comunicarse con las autoridades de un medio cuando considera que existe información delicada sobre su vida privada. Sin embargo, marcó una diferencia cuando se trata de cuestiones que considera de interés público.

En ese sentido, recordó algunos de los temas vinculados a Tinelli que había abordado durante su carrera. "Yo he contado sus temas empresariales, los cheques voladores, las deudas a proveedores, cosas que eran públicas... me dio bronca", dijo la politóloga.

Además de contar su propia experiencia, Marina Calabró analizó el enfrentamiento entre Tinelli y Jorge Rial. Para la periodista, la disputa entre ambos tendría un origen que va mucho más allá de una diferencia profesional o una cuestión de egos.

Según explicó, Rial habría quedado enfrentado con Tinelli por una situación relacionada con Morena Rial, cuando el conductor se desempeñaba como gerente de América. "Él sintió una animosidad cuando Marcelo era gerente de América, como que fogoneó la figura de More. Está convencido de eso y no se la perdona", comentó la comunicadora. "Sintió que en la cara le decía que lo iba a parar y por detrás seguía", aseguró la periodista.

"Es una cuestión más personal, familiar que de egos", opinó Calabró sobre la guerra entre ellos.