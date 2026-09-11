Qué ver en streaming este fin de semana: las 5 series y películas que llegan a las plataformas

La segunda semana de septiembre llega con una oferta bastante variada para quienes prefieren quedarse en casa frente a una buena serie o película. Las plataformas de streaming renuevan sus catálogos con nuevas series y películas que prometen dar que hablar.

Entre los estrenos más destacados aparecen la quinta temporada de Fauda, una nueva historia de misterio llegada desde los Países Bajos, el regreso de una de las comedias francesas más queridas y una nueva aventura dentro del renovado universo de DC. Estos son los títulos que vale la pena tener en el radar esta semana.

El relanzamiento del Universo DC relanzó el mundo de Superman, y con él la llegada de una nueva Supergirl a la pantalla grande. En esta ocasión, Milly Alcock se pone en la piel de Kara Zor-El, conocida como Supergirl.

La historia encuentra a Kara atravesando una especie de crisis existencial. Aburrida, desorientada y refugiada en el alcohol mientras recorre el cosmos, la heroína conoce a Ruthye, una joven alienígena interpretada por Eve Ridley que busca vengarse de Krem, el despiadado cazarrecompensas que asesinó a su padre. La situación cambia por completo cuando Krem ataca a Kara y deja gravemente herido a Krypto, el perro superpoderoso de la protagonista. A partir de ahí, Supergirl y Ruthye emprenden una persecución intergaláctica que las lleva por algunos de los rincones más extraños y peligrosos del universo.

Craig Gillespie, director de Yo, Tonya y Cruella, se coloca detrás de cámaras para dirigir a un elenco que incluye a Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, Jason Momoa y David Corenswet. Este último aparece nuevamente como Superman, conectando la película con el nuevo universo cinematográfico de DC.

La película llega a HBO Max después de una recepción bastante dividida, y un estrepitoso fracaso en la taquilla donde logró recaudar 126 millones de dólares, a partir de un presupuesto de 170 millones.

Fauda (Temporada 5) | Netflix

Mélanie Laurent y Lior Raz en la temporada 5 de Fauda. Netflix

Después de varios años de espera, Fauda regresa a Netflix con su quinta temporada y 11 nuevos episodios que llevan a Doron Kavillio al terreno que mejor conoce y que, al mismo tiempo, más daño le ha hecho.

El personaje interpretado por Lior Raz se había retirado, pero la tranquilidad dura poco. Dos años después de los atentados del 7 de octubre de 2023, Doron continúa lidiando con las secuelas psicológicas de lo ocurrido cuando una operación de venganza no autorizada en Marsella pone en marcha una nueva amenaza. Lo que comienza como un intento por impedir una acción impulsiva termina convirtiéndose en una peligrosa misión internacional.

La temporada vuelve a colocar en el centro a Doron, pero esta vez con un componente más personal. El trauma, la pérdida y el deseo de venganza pesan tanto como las operaciones encubiertas y los enfrentamientos armados

Lior Raz vuelve a encabezar el elenco junto a Itzik Cohen, Tsahi Halevi, Shadi Mar'i, Rona-Lee Shimon y Yaakov Zada Daniel, entre otros. También se suma Mélanie Laurent, la actriz francesa conocida por Bastardos sin gloria y Ladronas.

El club gastronómico | Netflix

El club gastronómico, la nueva serie de suspenso de Netflix Netflix

Una casa en llamas, una muerte inesperada y un grupo de amigos ricos que parece esconder demasiados secretos. Con esa combinación, llega El club gastronómico el nuevo thriller dramático de Netflix proveniente de Países Bajos.

La historia comienza cuando Karen se muda con su familia a Bergen y es recibida por un exclusivo círculo social acostumbrado al lujo, las grandes cenas y una vida aparentemente perfecta. Pero todo cambia cuando una de las villas del grupo se incendia y Evert muere. Su esposa y sus hijos logran sobrevivir, aunque la tragedia abre una serie de preguntas que nadie parece dispuesto a responder.

Karen empieza entonces a mirar de otra manera a las personas que la rodean. Las relaciones que parecían sólidas comienzan a mostrar grietas, aparecen negocios turbios y las versiones sobre el matrimonio de Evert empiezan a contradecirse.

La serie está basada en la novela De Eetclub, de la escritora neerlandesa Saskia Noort. A lo largo de 7 episodios, la serie juega con los secretos en los círculos de personas adineradas, giros que agregan una nueva sospecha en cada episodio y donde ningún personaje parece decir del todo la verdad.

¡Llama a mi agente!: La película | Netflix

La película de ¡Llama a mi agente! retoma la historia y los personajes de la serie. Netflix

Cinco años después del final de la serie ¡Llama a mi agente! (Call My Agent o Dix Percent), los antiguos integrantes de ASK vuelven a encontrarse. Esta vez, sin embargo, el caos no ocurre dentro de una agencia de representación, sino en un rodaje.

Andrea finalmente consigue la oportunidad de dirigir su primera película, pero las cosas empiezan a complicarse cuando el protagonista abandona el proyecto y ella entra en conflicto con su productor. Para intentar salvar la producción, termina asociándose con Noémie, una productora de realities que parece tener soluciones para todo. El problema es que el rodaje comienza a convertirse rápidamente en un desastre. Hay que reconstruir el elenco, aparecen nuevos conflictos y, mientras tanto, Andrea debe enfrentarse a una batalla legal relacionada con la custodia de su hija. Como si fuera poco, los antiguos compañeros de ASK empiezan a aparecer nuevamente en el set, cada uno con sus propios intereses y cuentas pendientes.

Camille Cottin, Laure Calamy, Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Nicolas Maury y Fanny Sidney regresan a sus respectivos personajes. La película también incorpora figuras conocidas como Laetitia Casta y Eva Longoria. Émilie Noblet dirige a partir de un guion de Lison Daniel y Fanny Herrero.

La película incorpora todo lo que hacía funcionar a la serie original, con esos diálogos rápidos, los chistes internos sobre el mundo empresarial francés y los cameos especiales.

El juicio | Prime Video

Eugenio Derbez y Pedro Alonso en El juicio. Prime Video

Un padre y su hija se enfrentan a una de las situaciones más difíciles que puede atravesar una familia: después de que la joven es víctima de abuso sexual, ambos deben luchar para conseguir justicia en un sistema que parece diseñado para favorecer al más poderoso.

La historia de El juicio se dispara cuando el hijo de un empresario influyente es acusado de violar a una compañera de escuela. Mientras la familia de la víctima intenta que el caso avance, el padre del acusado utiliza sus contactos y recursos para intimidar a quienes podrían poner en peligro a su hijo.

La serie plantea así un enfrentamiento que va mucho más allá de un tribunal. Poder, dinero, desigualdad e impunidad se cruzan en una historia que pone el foco en las consecuencias que puede tener un sistema judicial cuando quienes deberían responder por un delito cuentan con suficientes recursos para intentar escapar de él.

El elenco está encabezado por Eugenio Derbez y Pedro Alonso, acompañados por Karla Gaytán e Iker Solano. La primera temporada cuenta con 8 episodios, todos ya disponibles en Prime Video.