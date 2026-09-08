La joya oculta de Prime Video que mezcla acción, playas paradisíacas y un misterio imperdible

Entre las series de crimen disponibles en Prime Video hay una producción que se diferencia por una particularidad poco habitual. Almost Paradise es un drama criminal estrenado en 2020 que sigue a un exagente de la DEA que se instala en Filipinas y termina involucrándose en investigaciones policiales mientras intenta dejar atrás su pasado.

La serie fue creada por Dean Devlin y Gary Rosen y está protagonizada por Christian Kane, Samantha Richelle, Arthur Acuña, Nonie Buencamino, Ces Quesada y Sophia Reola. Con dos temporadas y una valoración de 7,5 sobre 10 en IMDb , la producción combina casos policiales, acción y algunos momentos de comedia.

La historia sigue a Alex Walker, un antiguo agente de la DEA que se muda a la isla de Cebú, en Filipinas, buscando una vida mucho más tranquila. Allí comienza a trabajar en una tienda de regalos ubicada dentro de un complejo hotelero en Mactán.

Pero abandonar el mundo del crimen resulta más difícil de lo que esperaba. Su experiencia como agente hace que termine colaborando con el departamento de policía local para resolver distintos casos, mientras intenta adaptarse a su nueva vida.

Cada episodio presenta una investigación diferente y permite que Walker vuelva a utilizar las habilidades que había intentado dejar atrás. Entre criminales, policías y situaciones cada vez más complicadas, el protagonista queda atrapado entre su deseo de llevar una vida tranquila y su tendencia a meterse nuevamente en problemas.

La primera serie estadounidense filmada completamente en Filipinas

Uno de los aspectos más particulares de Almost Paradise está detrás de cámaras. La producción fue la primera serie de televisión estadounidense filmada íntegramente en Filipinas.

La serie se estrenó originalmente el 30 de marzo de 2020 por WGN America, y posteriormente fue adquirida por Amazon Freevee, que encargó una segunda temporada. Los 10 episodios de esa nueva entrega fueron estrenados el 21 de julio de 2023.

Aunque la producción fue cancelada después de dos temporadas, su creador Dean Devlin manifestó su intención de buscar otra cadena o plataforma que permita continuar la historia.

Con episodios centrados en diferentes investigaciones y una combinación de acción, crimen y humor, Almost Paradise puede ser una alternativa para quienes buscan una serie policial diferente dentro del catálogo de Prime Video.

Mira el tráiler de Almost Paradise, la serie disponible en Prime Video