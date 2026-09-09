Ideal para espacios pequeños: la planta que perfuma el hogar, se usa en la cocina y casi no necesita cuidados

El laurel, una planta resistente y de bajo mantenimiento, es perfecto para balcones y jardines pequeños, adaptándose bien al cultivo en macetas.

Los balcones y jardines pequeños pueden transformarse por completo con la incorporación del laurel, un arbusto aromático de hojas verdes, brillantes e inconfundibles que no solo aporta belleza estética, sino que resulta infaltable en la cocina. Además, se adapta a la perfección al cultivo en macetas, por lo que cualquier persona puede disfrutar de sus beneficios sin importar el espacio disponible.

Esta especie es ideal para principiantes en la jardinería debido a su alta resistencia y bajo nivel de exigencia, siendo una de las plantas más tolerantes ante descuidos ocasionales, altas temperaturas o plagas menores.

Los 4 cuidados clave para mantener el laurel perfecto en casa El laurel prospera tanto a pleno sol como en sectores de media sombra. Cuanta más luz natural reciba, más denso y brillante será su follaje. Pero también necesita un riego moderado. El secreto está en dejar secar el sustrato entre riego y riego, ya que el encharcamiento pudre las raíces con facilidad. Por eso, es fundamental utilizar una maceta con orificios de salida y un sustrato poroso.

El laurel es ideal para alejar a estos molestos insectos. Shutterstock En cuanto a poda, tolera muy bien los cortes, lo que permite controlar su tamaño de forma sencilla. La época ideal para podar es a fines del invierno o principios de la primavera, antes de que la planta empiece su etapa de crecimiento fuerte. Debés retirar ramas secas, enfermas, débiles, chupones o brotes que crezcan muy abajo.

El motivo principal por el cual el laurel frena su desarrollo es la falta de espacio. Si querés que crezca más rápido, pasalo a una maceta más grande o directamente a la tierra del jardín para que las raíces se expandan.