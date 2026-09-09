Presenta:

Tendencias

|

planta

Ideal para espacios pequeños: la planta que perfuma el hogar, se usa en la cocina y casi no necesita cuidados

El laurel, una planta resistente y de bajo mantenimiento, es perfecto para balcones y jardines pequeños, adaptándose bien al cultivo en macetas.

Marla Ferrón

La planta que es perfecta para principiantes en jardinería.

La planta que es perfecta para principiantes en jardinería.

Shutterstock

Los balcones y jardines pequeños pueden transformarse por completo con la incorporación del laurel, un arbusto aromático de hojas verdes, brillantes e inconfundibles que no solo aporta belleza estética, sino que resulta infaltable en la cocina. Además, se adapta a la perfección al cultivo en macetas, por lo que cualquier persona puede disfrutar de sus beneficios sin importar el espacio disponible.

Esta especie es ideal para principiantes en la jardinería debido a su alta resistencia y bajo nivel de exigencia, siendo una de las plantas más tolerantes ante descuidos ocasionales, altas temperaturas o plagas menores.

Los 4 cuidados clave para mantener el laurel perfecto en casa

El laurel prospera tanto a pleno sol como en sectores de media sombra. Cuanta más luz natural reciba, más denso y brillante será su follaje. Pero también necesita un riego moderado. El secreto está en dejar secar el sustrato entre riego y riego, ya que el encharcamiento pudre las raíces con facilidad. Por eso, es fundamental utilizar una maceta con orificios de salida y un sustrato poroso.

El laurel es ideal para alejar a estos molestos insectos.&nbsp;

El laurel es ideal para alejar a estos molestos insectos.

En cuanto a poda, tolera muy bien los cortes, lo que permite controlar su tamaño de forma sencilla. La época ideal para podar es a fines del invierno o principios de la primavera, antes de que la planta empiece su etapa de crecimiento fuerte. Debés retirar ramas secas, enfermas, débiles, chupones o brotes que crezcan muy abajo.

El motivo principal por el cual el laurel frena su desarrollo es la falta de espacio. Si querés que crezca más rápido, pasalo a una maceta más grande o directamente a la tierra del jardín para que las raíces se expandan.

El truco para que el laurel crezca más rápido

Los expertos aseguran que colocar un acolchado de hojas secas o corteza de pino alrededor de la base para conservar la humedad de la tierra y proteger la temperatura de las raíces ante los cambios de clima.

Archivado en

Notas Relacionadas