Tiene 70 variedades y ninguna es igual: la flor elegante ideal para la primavera

La Aquilegia, una flor con 70 variedades, se destaca por su elegancia y capacidad de atraer polinizadores, siendo ideal para embellecer jardines en primavera.

Entre las flores que pueden hacer que el jardín se convierta en un lugar único durante la primavera se encuentra una especie que llama la atención tanto de los amantes de la jardinería como de investigadores. Se trata de la Aquilegia, una planta perteneciente a la familia de las Ranunculaceae.

Lo que hace especial a esta planta es su capacidad para adaptarse a diferentes ambientes, ya que sus más de 70 especies presentan características muy distintas entre sí. Según investigaciones del Kramer Lab de la Universidad de Harvard, la Aquilegia se encuentra distribuida principalmente en zonas de América, Europa y Asia.

Esta planta se destaca por sus flores coloridas y su capacidad para atraer polinizadores. Foto: Freepik Una gran atractora de polinizadores Gracias a sus espolones nectaríferos, unas prolongaciones tubulares de los pétalos que contienen néctar en su base, la Aquilegia se convierte en una planta ideal para atraer polinizadores. Por este motivo, si se busca llenar el jardín de mariposas y colibríes, es una de las especies que se pueden tener en cuenta.

Tan amplia es la variedad de Aquilegia que sus especies pueden crecer en hábitats muy diversos. Su aspecto también cambia según la especie: los espolones pueden medir entre 1 y 12 centímetros y las flores pueden ser colgantes o erguidas. Además, se encuentran ejemplares con flores de colores que van desde el azul y el morado hasta el rojo, amarillo, verde y blanco.

Cuidados en el jardín Para que la Aquilegia crezca de manera saludable, es importante ubicarla en un lugar con buena iluminación, aunque en zonas de temperaturas elevadas conviene protegerla del sol directo durante las horas más intensas. El suelo debe contar con buen drenaje y mantenerse ligeramente húmedo, evitando los encharcamientos que pueden afectar sus raíces.