Cómo usarlo: cuáles son los beneficios del romero para el pelo

El agua de romero se consolida como alternativa natural y económica para la salud capilar, frenando la caída y estimulando el crecimiento del cabello.

La búsqueda de alternativas naturales y económicas para la salud capilar ha posicionado al agua de romero como una de las opciones más elegidas para reemplazar tratamientos estéticos costosos para el cabello.

El romero activa la irrigación sanguínea. Fuente: Shutterstock. Esta planta aromática, famosa por su concentración de sustancias antioxidantes como el ácido rosmarínico, aporta nutrientes clave que activan la irrigación sanguínea en el cuero cabelludo y fortalecen la fibra desde la base.

Principales beneficios del romero El principal beneficio del romero es que frena la caída del cabello. Minimiza el debilitamiento del pelo, especialmente durante las transiciones de estación. Además, nutre los folículos pilosos al estimular la circulación en la zona acelerando de esa manera el crecimiento.

Por otro lado, equilibra el nivel de grasa cutánea y ayuda a retrasar el envejecimiento prematuro del pelo.

Preparación