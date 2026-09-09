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Si tu pareja tiene mal aliento, este remedio casero cambia todo

Combinar este remedio casero transforma la salud bucal de forma evidente y en muy poco tiempo. Tu pareja te lo agradecerá.

Julián Martínez

Es importante abordar el mal aliento de manera delicada cuando se trata de alguien cercano. Foto: Archivo
Es importante abordar el mal aliento de manera delicada cuando se trata de alguien cercano. Foto: Archivo

El mal aliento arruina cualquier momento íntimo en segundos. Casi siempre el origen está en las bacterias que se acumulan en la lengua y en la garganta. La buena noticia es que existen remedios caseros para neutralizar el hedor rápidamente. Tu pareja estará contenta.

Dos soluciones para tu pareja y terminar con el problema de raíz

El primer remedio es hacer gárgaras con bicarbonato de sodio disuelto en agua tibia. Este compuesto altera el nivel de acidez en la boca y elimina las bacterias causantes del mal olor. Basta con mezclar una cucharadita en medio vaso de agua y enjuagar durante un minuto entero.

La segunda opción natural es masticar hojas frescas de perejil o usar aceite de menta. El perejil contiene mucha clorofila, un elemento que absorbe los gases desagradables que salen del estómago. Además, neutraliza toxinas y deja un frescor que dura varias horas después de comer alimentos fuertes.

Muchas veces el problema no se debe a una mala higiene, sino a la falta de saliva. Cuando la boca se seca, las bacterias se multiplican mucho más rápido y generan esos olores intensos. Beber suficiente agua durante el día ayuda a limpiar la zona y evita que los restos de comida se pudran.

También es importante recordar la limpieza de la lengua con un limpiador de cobre o plástico. El cepillo normal solo mueve los residuos de un lado a otro sin quitarlos por completo. Al raspar la superficie lingual todas las mañanas, se elimina la capa blanca cargada de gérmenes.

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