Una pareja argentina tiene que devolver a su legítima dueña el cuadro robado por los nazis que fue identificado en su casa por casualidad

La justicia dictaminó que un cuadro que fue robado por los nazis y fue recuperado en Argentina el año pasado debe ser devuelto a la heredera de su legítimo propietario.

El "Retrato de una dama", de estilo barroco tardío, es una obra que estuvo perdida durante 80 años hasta que fue descubierta en fotografías de una casa en venta cerca de Buenos Aires.

La casa pertenecía a Patricia Kadgien, hija de un fugitivo nazi que se había refugiado allí tras la Segunda Guerra Mundial.

Kadgien accedió a devolver el cuadro a cambio de no ser procesada por ocultarlo a las autoridades.

El cuadro figuraba entre las más de 1.000 obras de arte saqueadas de la colección del comerciante de arte judío Jacques Goudstikker, tras la invasión nazi de los Países Bajos en 1940.

La heredera y el ladrón

Según el diario argentino Clarín, su nuera y única heredera, Marei von Saher, tiene la intención de que el cuadro se exhiba temporalmente en el Museo del Holocausto de Buenos Aires para generar conciencia sobre el tema.

Von Saher ha dicho que su familia "tiene como objetivo recuperar todas y cada una de las obras de arte robadas de la colección de Jacques y restaurar su legado".

Esta pintura fue reconocida por primera vez en agosto de 2025 por el periódico holandés Algemeen Dagblad en el sitio web de una agencia inmobiliaria que anunciaba una propiedad en la ciudad costera de Mar del Plata.

El cuadro estaba colgado arriba de un sofá verde en el salón de Patricia Kadgien, cuyo padre, Federico Kadgien, había sido un importante asesor de Germán Göring, lugarteniente de Adolf Hitler.

Göring saqueó miles de obras de arte en toda Europa.

Getty Images Patricia Kadgien y su esposo, Juan Carlos Cortegoso, comparecieron junto a su abogado en un tribunal cerca de Buenos Aires.

En septiembre de 2025, Patricia Kadgien y su esposo fueron acusados de ocultación de bienes y fueron puestos bajo arresto domiciliario después de que al registrar su propiedad no se encontrara el cuadro inicialmente.

Pero en la audiencia de este viernes en Mar del Plata, se suspendieron todos los procedimientos penales contra la pareja.

El acuerdo alcanzado entre las familias y la fiscalía implica que Kadgien y su esposo renunciarán a todos los derechos sobre la obra de arte y deberán donar US$3.185 a hospitales locales.

El "Retrato de una dama", también conocido como "Condesa Colleoni", se atribuye a la obra del artista del barroco tardío Giuseppe Ghislandi.

Sin embargo, los expertos han cuestionado la procedencia de la obra de arte, y algunos estudiosos la atribuyen a Giacomo Ceruti, otro artista italiano de la misma época.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC