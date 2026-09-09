La serie argentina con Celeste Cid que mezcla romance y segundas oportunidades para ver en streaming

Si estás buscando una serie liviana pero con sustancia para arrancar o cerrar el día, Planners puede ser ese título que no tenías en el radar. Se trata de una serie argentina estrenada en 2022 , disponible completa en Disney Plus , que logró combinar comedia y drama sin caer en golpes bajos ni en fórmulas repetidas.

Celeste Cid se pone al frente de esta ficción sobre una mujer que, después de años construyendo una vida alrededor de su trabajo y su familia, debe empezar de cero. Con dos temporadas, la ficción propone una mirada entretenida sobre las segundas oportunidades, los vínculos y la necesidad de reinventarse cuando los planes cambian por completo.

La historia sigue a Malena Carregal, una mujer de 37 años que acaba de divorciarse de Marcos Gutiérrez, dueño de una reconocida agencia de organización de eventos en la que ella trabajó durante 15 años. De un momento a otro, Malena queda sin trabajo, con una casa que empieza a vaciarse y frente a una realidad para la que no tenía ningún plan.

El giro llega cuando reaparece Cali, una antigua conocida interpretada por Leticia Siciliani . Con una personalidad completamente diferente y una enorme energía para emprender, Cali impulsa a Malena a convertir su experiencia en una nueva oportunidad profesional. Juntas deciden crear su propia agencia de eventos sociales, aunque el proyecto rápidamente las enfrentará a nuevos desafíos y conflictos.

Malena tendrá que formar un equipo, recuperar la confianza en sí misma y competir directamente con su exmarido. En ese proceso, la serie utiliza el mundo de los eventos como escenario para contar algo que va mucho más allá de fiestas, bodas y grandes celebraciones.

Una historia sobre empezar de nuevo

Uno de los atractivos de Planners está en cómo combina el costado profesional de Malena con sus problemas personales. Mientras intenta convertir su nueva empresa en un éxito, también debe enfrentarse a las consecuencias de su divorcio y a los vínculos que dejó atrás.

La segunda temporada profundiza justamente en esa transformación. Con su agencia ya consolidada, Malena decide poner en venta su casa para cerrar definitivamente una etapa de su vida. Al mismo tiempo, el regreso de Cali y la reaparición de Marcos vuelven a poner a prueba sus relaciones.

Protagonizada también por Gonzalo Valenzuela, Guillermo Pfening, Marcos Montes y Camila Peralta, Planners encuentra su mejor atractivo en esa mezcla de conflictos personales, romance y situaciones propias del mundo de los eventos.

La serie cuenta con dos temporadas. La primera tiene 9 episodios de una duración de entre 35-45 minutos, mientras que la segunda tiene solo 4 capítulos.

Quizás lo que mejor logra Planners es el ritmo. Los episodios no se estiran más de lo necesario y sostienen el interés gracias a giros bien dosificados y diálogos ágiles. Con todos los episodios disponibles en Disney Plus, es una buena opción para quienes buscan una serie que mezcla las complicaciones del mundo laboral con el drama personal, con personajes adultos y una historia centrada en las segundas oportunidades.