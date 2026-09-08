Confirmaron la segunda temporada de Avenida Brasil: detalles de la posible trama y fecha de estreno

TV Globo oficializó el regreso de la telenovela que supo ser tendencia en 2012. En boca de uno de sus actores, adelantó algunos detalles.

El misterio llegó a su fin y los fanáticos ya tienen motivos para festejar. Después de más de un año de rumores y especulaciones, TV Globo confirmó oficialmente que Avenida Brasil tendrá su tan esperada secuela.

El anuncio que sacudió a los fans A través de un video publicado en sus canales oficiales, la gigante cadena brasileña mostró una pantalla de computadora con varias carpetas digitales hasta abrir la correspondiente a la icónica tira, revelando la noticia más buscada. "Avenida Brasil 2, la secuela, se estrena en enero de 2027", anunciaron de forma contundente.

Aunque los detalles finos de la trama se mantienen bajo estricto hermetismo, ya trascendió que la producción logró rearticular al elenco original para darle continuidad a la historia que detuvo a Brasil y al mundo hace más de una década.

Las teorías de "Jorgito": ¿qué pasará con Nina y Carmiña? La confirmación llega semanas después de que Cauã Reymond, el inolvidable Jorgito, encendiera las alarmas durante su paso por la televisión argentina. En una charla distendida en Cortá por Lozano, el actor no solo reconoció que el proyecto estaba sobre la mesa, sino que se animó a teorizar sobre el destino de los personajes.