Viviana Canosa reveló que un exjugador de la Selección intenta conquistarla desde la pandemia: "Capaz que..."

Viviana Canosa sorprendió al revelar su costado más íntimo en su programa El Bulo de Viviana (Carnaval Stream). Lejos de los debates que la caracterizan en el último tiempo, la conductora detalló no solo sus exigencias a la hora de conocer a alguien, sino que reveló que un exjugador intenta conquistarla desde hace tiempo.

"Me gusta el tipo que se atreve pero que no se desubica", confesó de entrada. Además, dejó en claro que su principal filtro es la tranquilidad, asegurando que su próximo vínculo será con "un tipo que no sea invasivo, que no me enloquezca con mensajes". Para ella, la intensidad solo funciona si es correspondida: "Para mí la intensidad está buenísima cuando la intensidad es alcoyana, alcoyana... A mí me gusta que me demuestren, pero cuando ya tengo un vínculo, si no me agobian".

La confesión de Canosa que sorprendió Fue en ese contexto de confesiones que la periodista mandó al frente a un persistente pretendiente de altísimo perfil: un exjugador de la Selección Argentina. Según relató la propia Canosa, el deportista comenzó a contactarla hace tiempo y nunca bajó los brazos. "Me escribió dos años y yo no le di bola", admitió.

La anécdota tuvo sus giros, ya que cuando ella finalmente decidió contestarle "por chiste", él se encontraba en otra relación. Sin embargo, el exfutbolista volvió a la carga apenas se separó a las dos semanas, mostrando un nivel de insistencia que obligó a la conductora a ponerle un freno. "Ayer le dije, aflojá... Nada me fastidia más que un tipo que me está escribiendo todo el tiempo", relató sobre su reacción ante la avalancha de mensajes.

Pese a lo abrumador del constante contacto virtual, Canosa no escatimó en elogios para el deportista, al que describió como "un tipo espléndido, divino" y "un tipazo". Lo que más sorprendió fue la constancia del exjugador, quien se mantuvo firme con su estrategia de conquista a lo largo del tiempo. "¿Qué tipo te sigue desde la pandemia hasta acá? Y te sigue diciendo, 'hola, Vivi, ¿cómo estás?'", analizó la conductora, sorprendida por los siete años de perseverancia.