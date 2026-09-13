A horas de los Emmy, la dura advertencia sobre la inteligencia artificial: "No le damos Emmys a una máquina"

Este lunes Hollywood vuelve a vestirse de gala para la 78ª edición de los Premios Emmy . Estos son los galardones que otorga la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión y que reconocen a las principales producciones televisivas.

Este año las favoritas se dividen entre The Pitt y Hacks , las dos producciones de HBO Max que consiguieron 25 y 24 nominaciones, respectivamente. Con 19 candidaturas le sigue La maldición de Widow's Bay , la comedia de terror de Apple TV, que se asoma como la gran sorpresa de la temporada.

En el marco de la premiación, MDZ y Qué Ver participaron de una roundtable con con Cris Abrego , presidente de la Academia de Televisión, y Maury McIntyre, presidente y director ejecutivo, para conversar sobre algunos aspectos que rodean esta prestigiosa premiación, que es el equivalente a los Premios Oscar o Grammy.

Este año, Mariska Hargitay será la encargada de conducir la ceremonia. La estrella de Law & Order: SVU no es la primera mujer en ponerse al frente de la gala, pero sí la primera en hacerlo en quince años, algo que McIntyre resume con una sola palabra, "ya era hora".

La elección surgió en conjunto con NBC, buscando a alguien que se saliera del molde del comediante de siempre y que además tuviera peso propio en la cultura pop. Y ahí soltó el dato que mejor pinta la carrera de la actriz en pantalla, "casi todos nuestros nominados en algún momento fueron un cuerpo en su programa", bromeó, en referencia a los infinitos cadáveres que desfilaron por la serie policial a lo largo de los años.

Esta apuesta también viene de la mano de seguir manteniendo los números de audiencia. En un momento en que la mayoría de estos programas se consumen con el ojo puesto en las redes sociales, llama la atención que la ceremonia de los Emmy vienen creciendo por años consecutivos. Si bien Abrego le da el crédito a Jesse Collins Entertainment, la productora del show, el momento que atraviesa la televisión en sí misma es muy particular.

"Es un testamento a la cantidad de shows que están teniendo tanto éxito, y creo que eso muestra lo global que se volvieron", dijo. Esto tiene que ver con que muchos de las series nominadas y que están en boca de todos, son consumidas en simultáneo por muchos países de habla hispana e inglesa.

Emmys para humanos, no para máquinas

Uno de los temas que más discute la industria y el mundo en general, tiene que ver con el uso de la Inteligencia Artificial. Ante la pregunta de MDZ y Qué Ver sobre qué límites concretos están trazando en un momento donde el resto de la industria audiovisual discute las nuevas reglas reglas del juego, la respuesta de McIntyre fue clara.

"Creemos que los Emmy se basan en seres humanos, esencialmente. Esa era la intención de la declaración, que los Emmy son para seres humanos", dijo, y aclaró que eso no significa desconocer la realidad del oficio, los humanos crean herramientas todos los días para hacer mejor su trabajo, y la IA es simplemente una más de esas herramientas.

La industria enfrenta los desafíos de coexistir con la inteligencia artificial. Shutterstock

Para ser más específico, remarcó que la Academia se reserva el derecho de revisar cada postulación para determinar si hubo una persona detrás usando la IA como apoyo, o si simplemente alguien escribió un prompt y dejó que la máquina hiciera el resto. "Eso, para nosotros, no es creatividad humana. Es una actividad de aprendizaje automático", fueron sus palabras, y remató con una frase que funciona casi como eslogan de la nueva política, "le entregamos Emmys a humanos. No le damos Emmys a algo creado por una máquina".

La preocupación real, aclararon, pasa por otro lado. Situaciones en las que la inteligencia artificial incorpora elementos de la creatividad de otra persona sin autorización, un problema de propiedad intelectual antes que de reemplazo de puestos de trabajo.

Pese a toda la alarma que generó la IA en Hollywood en los últimos años, con las huelgas de guionistas y actores todavía frescas en la memoria de la industria, la Academia fue honesta y reconoció que hasta ahora no vieron casos concretos de inteligencia artificial reemplazando el trabajo creativo de una persona en ninguna producción nominada.

¿Comedia o drama? El creador decide

The Bear compite en la categoría de Mejor serie de comedia. FX

Otro tema durante la charla tuvo que ver con la inclusión de ciertas series en determinados géneros. Uno de los casos más llamativos de los últimos años fue el de The Bear (El Oso), la serie de Disney+ que fue postulada en la categoría de Mejor serie de comedia, cuando en realidad tiene más tintes de drama que otra cosa.

McIntyre fue claro respecto al criterio que manejan, y remarcó que la decisión es del creador o de la plataforma, no de la Academia. "Si un guionista dice que escribió una comedia negra, confiamos en eso, y después dejamos que los miembros decidan", explicó, aclarando que si los votantes no están de acuerdo con esa clasificación, simplemente no votan por el programa en esa categoría, más allá de la calidad que tenga.

De cara a la ceremonia del lunes, la Academia llega con varios frentes abiertos. Una audiencia que crece año a año, una conductora que rompe con quince años de silencio femenino al frente del show, y una postura sobre inteligencia artificial que promete marcar cómo se van a evaluar las postulaciones de acá en adelante.

¿Dónde y cómo ver los Premios Emmy 2026?

En Argentina, la ceremonia de los Premios Emmy se podrá ver el lunes 14 de septiembre por las señales de TNT y HBO Max. La transmisión comenzará a las 20:00 hora local, con un preshow desde la red carpet, seguido de la ceremonia desde las 21:00.